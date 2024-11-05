مهرجان العُلا للاستجمام يختتم فعالياته بإقبال كبير وتجارب ملهمة في قلب الطبيعة

ولاقت الفعالية اهتمامًا واسعًا وإقبالًا متزايدًا، حيث تم بيع عدد كبير من التذاكر، وعاش الزوار تجربة فريدة وسط الطبيعة الخلابة التي تتميز بها العُلا، والتي أدرج بعضها ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.