مهرجان العُلا للاستجمام يختتم فعالياته بإقبال كبير وتجارب ملهمة في قلب الطبيعة

اختتمت فعاليات مهرجان العُلا للاستجمام والاسترخاء وسط حضور مميز من عشاق الطبيعة وتجارب العافية الملهمة. تجمع المشاركون في قلب واحة العُلا على مدار 17 يومًا للاستمتاع بتجارب مبتكرة تجمع بين الجمال الطبيعي والأنشطة الصحية المتنوعة التي تبعث على الهدوء والسكينة.
واستقطب المهرجان العديد من الزوار المهتمين بتجارب الصحة الجسدية والنفسية من مختلف الدول، مقدمًا لهم باقة مميزة من التجارب والفعاليات، شملت جلسات علاجية متنوعة، بالإضافة إلى مجموعة من أنشطة الصحة والنقاشات والجلسات الملهمة بإشراف نخبة من الخبراء العالميين في مجالاتهم.
وتضمنت فعاليات المهرجان "ملاذ الحواس الخمس"، إحدى أكثر الفعاليات شهرة، والتي قدمت مجموعة من التجارب الصحية وجلسات الاسترخاء الهادئة بهدف رفع الروح المعنوية، وتحفيز التفكير، والتأمل، والاستشفاء، وتجديد النشاط الجسدي والعقلي.
ولاقت الفعالية اهتمامًا واسعًا وإقبالًا متزايدًا، حيث تم بيع عدد كبير من التذاكر، وعاش الزوار تجربة فريدة وسط الطبيعة الخلابة التي تتميز بها العُلا، والتي أدرج بعضها ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.