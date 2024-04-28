"أكور العالمية" تُعيِّن "إسماعيل إبراهيم مديرًا عامًّا لفندق ميركيور مسقط

"أكور العالمية" تُعيِّن "إسماعيل إبراهيم مديرًا عامًّا لفندق ميركيور مسقط
أعلنت شركة "القلعة" لإدارة الفنادق، المالكة لحق الانتفاع للعلامة التجارية "ميركيور"، التابعة لشركة "أكور" العالمية، إحدى كبرى سلاسل الفنادق في العالم، والرائدة عالميًّا في مجال الضيافة، افتتاح فندقها الجديد في قلب العاصمة العُمانية مسقط، وتعيين إسماعيل إبراهيم في منصب المدير العام للفندق؛ ليقود فريق العمل بما يتماشى مع الحراك السياحي والاقتصادي الذي تشهده السلطنة.
ويمتلك إسماعيل إبراهيم، الحاصل على شهادة جامعية لإدارة الفنادق العالمية من جامعة الإسكندرية، أعرق المؤسسات العلمية المصرية، أكثر من عشرين عامًا من الخبرة الإقليمية في مجال السياحة والفندقة؛ إذ تولى أدوارًا قيادية متعددة في أبرز الفنادق في سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، شملت مجموعة هيلتون العالمية، وماريوت، وموفنبيك، وسونستا وويندهام العالمية.
ويسعى "إسماعيل إبراهيم" من خلال خبرته المعرفية وخبراته الإقليمية إلى الارتقاء بعلامة "ميركيور مسقط"، وتعزيز مكانتها المرموقة عبر التركيز على خطط استراتيجية مدروسة، تستهدف مزيدًا من النمو للوصول إلى مستويات أعلى في الأسواق الإقليمية والدولية.
وقال المدير العام الجديد للفندق إسماعيل إبراهيم: "يسعدني الانضمام لفريق عمل أكور، الذي يتميز بمستوى عالٍ من الفخامة والرقي.. وأتطلع بشغف إلى العمل مع هذا الفريق المتميز؛ لنواصل المسيرة نحو مزيد من النجاحات والإنجازات".
وأضاف إبراهيم: "تم تأسيس الفندق على مستوى عالٍ من الفخامة والرقي؛ ليستضيف رجال الأعمال والسياح الراغبين في الاستمتاع بإجازاتهم في سلطنة عُمان، وتم اختيار موقعه بعناية في منطقة الخوير، التي تحيط بها بيئة هادئة على شارع دوحة الأدب، بمواصفات تقييم بين أربع وخمس نجوم".
وتابع إبراهيم: "بذلنا جهودًا كبيرة بالاستعانة بنخبة من الخبراء العالميين من ذوي الاختصاص؛ لإخراج الفندق بمواصفات عالمية وعالية الجودة.. وسنعمل على تقديم خدمة مميزة؛ لتوفير الراحة والفخامة لزبائننا".
ويتميز فندق "ميركيور مسقط" بموقع استراتيجي في وسط المدينة، بالقرب من المطار والدوائر الحكومية والمستشفيات الخاصة والأسواق الكبيرة، فضلاً عن قُربه من المقاهي والمطاعم العُمانية والشرقية والغربية والعالمية.
وكُسي الفندق من الخارج بالجرانيت على المدخل الرئيسي، إضافة للإنارة الذهبية الملكية حول المبنى، ونوافذ بطبقة مزدوجة مصقولة باللون الأسود المضاد للصوت والحرارة؛ ليعكس مستوى الفخامة والرقي.
وشُيد مبنى الفندق من 10 طوابق، بمساحة مبنية 1600 متر مربع، ويضم 186 غرفة وجناحًا بمواصفات عالية الجودة. كما يضم الفندق طابقَيْن تحت الأرض لمواقف السيارات، وقاعة للأعراس والمؤتمرات، وقاعات للاجتماعات، والمسبح والجاكوزي، وصالة الألعاب الرياضية والسونا، وغرفة البخار، والنادي الصحي.