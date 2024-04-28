"أكور العالمية" تُعيِّن "إسماعيل إبراهيم مديرًا عامًّا لفندق ميركيور مسقط

ويمتلك إسماعيل إبراهيم، الحاصل على شهادة جامعية لإدارة الفنادق العالمية من جامعة الإسكندرية، أعرق المؤسسات العلمية المصرية، أكثر من عشرين عامًا من الخبرة الإقليمية في مجال السياحة والفندقة؛ إذ تولى أدوارًا قيادية متعددة في أبرز الفنادق في سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، شملت مجموعة هيلتون العالمية، وماريوت، وموفنبيك، وسونستا وويندهام العالمية.