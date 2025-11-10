السعوديون يلامسون 2 مليون سائح إلى دبي وهذه أكثر الأماكن التي بحثوا عنها

حققت السياحة السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2024 قفزة نوعية غير مسبوقة، حيث تصدّرت المملكة العربية السعودية قائمة الأسواق الخليجية المصدّرة للسياح إلى الإمارات بـ 1.9 مليون زائر سعودي، أي ما يعادل 58% من إجمالي السياح الخليجيين، بحسب ما أكده عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي.
وأوضح المري أن إجمالي عدد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 3.3 مليون زائر خلال العام، أي نحو 11% من إجمالي نزلاء الفنادق في الدولة، مشيرًا إلى أن السوق السعودي يواصل أداءه المحوري في دعم القطاع السياحي الإماراتي، بفضل القرب الجغرافي، والعلاقات الأسرية، وتنوع الفعاليات الترفيهية والثقافية التي تحتضنها دبي وأبوظبي وبقية الإمارات.
ويعكس هذا الأداء المتقدم عودة قوية للسياح السعوديين إلى واجهة المشهد السياحي الإماراتي، مدفوعين بجاذبية السوق الإماراتي وسهولة الوصول من مختلف مدن المملكة، إلى جانب تنوّع التجارب الفندقية، والمطاعم الراقية، والمراكز الثقافية، ما يعزز مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للعائلات الخليجية.
ومن بين أبرز معالم الجذب التي أسهمت في هذا الزخم اللافت، مطعم "جامافار" دبي، الذي يواصل ترسيخ مكانته كأحد أشهر الوجهات الفاخرة في المدينة بعد حصوله على نجمة ميشلان، مقدمًا تجربة استثنائية تمزج بين التراث الهندي العريق والفخامة المعاصرة، تحت إشراف الشيف العالمي سوريندر موهان، الذي صنع لمساته الخاصة في أطباق المطعم الشهيرة في لندن والدوحة ودبي.
وفي السياق نفسه، تواصل دبي تعزيز مكانتها الثقافية من خلال مكتبة محمد بن راشد، التي صُمّمت على شكل "رَحْل"، وتعد واحدة من أهم الصروح المعرفية في المنطقة. تضم المكتبة تسع مكتبات متخصصة، ومعرضًا للذخائر والمخطوطات النادرة، وتُعد نموذجًا فريدًا في الاستدامة والابتكار، بفضل اعتمادها على الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذكية في إدارة الكتب والخدمات.
أما على صعيد المشهد الذوّاقي، فقد شهدت دبي افتتاح مطاعم عالمية جديدة، أبرزها "جيرل آند ذا جوس" في فندق أنانتارا داون تاون دبي، أول مطعم في الإمارات يقدم أطباق أمريكا الوسطى، بإشراف الشيف غابرييلا تشامورو، إضافة إلى مطعم "نيت القوز"، الذي يمزج بين المذاق الفرنسي والتقنيات اليابانية، في تجربة فريدة تجمع بين الأناقة والبساطة وروح الاستدامة.