السعوديون يلامسون 2 مليون سائح إلى دبي وهذه أكثر الأماكن التي بحثوا عنها

ومن بين أبرز معالم الجذب التي أسهمت في هذا الزخم اللافت، مطعم "جامافار" دبي، الذي يواصل ترسيخ مكانته كأحد أشهر الوجهات الفاخرة في المدينة بعد حصوله على نجمة ميشلان، مقدمًا تجربة استثنائية تمزج بين التراث الهندي العريق والفخامة المعاصرة، تحت إشراف الشيف العالمي سوريندر موهان، الذي صنع لمساته الخاصة في أطباق المطعم الشهيرة في لندن والدوحة ودبي.