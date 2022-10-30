تقرير: 1700 غرفة فندقية تدخل الخدمة شهريًّا في المملكة عام 2022

ومن جانبه، صرّح سعود السليماني، المدير الإقليمي لشركة جيه إل إل في المملكة العربية السعودية، قائلًا: "لقد بذلت الحكومة جهودًا كبيرة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة من خلال مبادرات ترتبط بتحقيق تسهيلات في إجراءات إصدار التأشيرات واستحداث تشريعات جديدة لتعزيز نمو القطاع. خصوصًا مع الموافقة على نظام جديد للسياحة لتنظيم قطاع السياحة في أغسطس؛ من أجل إيجاد بيئة تنظيمية جديدة تساعد على تسريع عملية تطوير قطاع سياحي قادر على المنافسة دوليًّا، وهذه الخطوات التي تتخذها الحكومة نرى أنها ستشكل عاملًا أساسيًّا في دعم قطاع الضيافة والفنادق في المملكة وإطلاق إمكاناته الهائلة".