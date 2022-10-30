تقرير: 1700 غرفة فندقية تدخل الخدمة شهريًّا في المملكة عام 2022

حقق قطاع الضيافة والفنادق في المملكة العربية السعودية، أداء جيدًا بدعم من الفعاليات والأنشطة الثرية الذي تشهده المملكة على مدار العام.
وأشار التقرير الصادر عن شركة جيه إل إل في السعودية، إلى أن العاصمة الرياض شهدت ارتفاعًا في إجمالي المعروض ضمن المزيد من الغرف الفندقية الـ20000 التي انضمت إلى السوق السعودي مع افتتاح فندق مانسارد هوتل آند ريزيدنس بالرياض في الربع الثالث من العام.
بينما لا يزال القطاع في سوق، جدة متحفزًا لاستقبال مشاريع بارزة في قطاع الضيافة مع بقاء إجمالي المعروض في المدينة مستقرًّا عند 15400 غرفة، مع نظرة إيجابية ترتبط بتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام تسليم نحو 1100 غرفة في جدة؛ مما من شأنه تعزيز تدفق الطلب.
وتُواصل أسواق الضيافة والفنادق في كل من الرياض وجدة، خطواتها نحو تحقيق مستويات تعافٍ ونمو إيجابية، معتمدة على المميزات التنافسية التي تمتلكها كل مدينة منهما لاجتذاب وخدمة عملائها في قطاع الضيافة؛ ففيما يواصل سوق الضيافة في مدينة الرياض -خلال العام- توفير خدمات ضيافة متميزة لضيوفها من المستثمرين وأصحاب الأعمال؛ لا تزال الفنادق والمنتجعات الفاخرة واحدة من المميزات التنافسية لمدينة جدة والخيار المفضل لضيوفها.
وشهدت الرياض ارتفاع معدلات الإشغال في 58% في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022. وبالحديث عن جدة؛ فقد بلغ معدل الإشغال نسبة 52%، بزيادة قدرها 13% نقطة تقريبًا عن نفس الفترة من العام الماضي.
ومن جانبه، صرّح سعود السليماني، المدير الإقليمي لشركة جيه إل إل في المملكة العربية السعودية، قائلًا: "لقد بذلت الحكومة جهودًا كبيرة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة من خلال مبادرات ترتبط بتحقيق تسهيلات في إجراءات إصدار التأشيرات واستحداث تشريعات جديدة لتعزيز نمو القطاع. خصوصًا مع الموافقة على نظام جديد للسياحة لتنظيم قطاع السياحة في أغسطس؛ من أجل إيجاد بيئة تنظيمية جديدة تساعد على تسريع عملية تطوير قطاع سياحي قادر على المنافسة دوليًّا، وهذه الخطوات التي تتخذها الحكومة نرى أنها ستشكل عاملًا أساسيًّا في دعم قطاع الضيافة والفنادق في المملكة وإطلاق إمكاناته الهائلة".
وبحسب توقعات مجموعة يورومونيتور، من المنتظر أن تحقق مبيعات التجارة الإلكترونية في المملكة نموًّا بنسبة 12% لتصل إلى 21.6 مليار ريال في عام 2022، وهو معدل أسرع بكثير من معدل نمو مبيعات منافذ التجزئة بشكل عام والبالغ 5%.
وفيما يتعلق بالمشاريع الجديدة، يُعتبر مركز لوميير مشروع التجزئة البارز الوحيد الذي تم إنجازه في الرياض خلال الربع الثالث؛ ليرتفع إجمالي المخزون من منافذ التجزئة في العاصمة إلى 3.3 ملايين متر مربع. بينما شهدت جدة دخول نحو 2000 متر مربع إلى السوق خلال نفس الفترة. ومن المقرر تسليم ما مجموعه 179000 متر مربع من مساحات منافذ التجزئة في المدينتين خلال الربع الأخير من هذا العام مع استحواذ العاصمة على غالبية المعروض القادم.