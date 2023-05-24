بالصور.. معرض الرياض للسفر يتخطى 15 ألف زائر في يومين.. حضور عالمي وجمهور يطلب العروض

تخطّى حاجز الحضور الجماهيري بمعرض الرياض الدولي للسفر في دورته الثانية عشرة لعام 2023م، 15 ألف زائر في يومين، وتختتم فعاليات المعرض اليوم الأربعاء، وركز الإقبال الجماهيري هذا العام على العروض والحوافز التي يقدمها 200 عارض من 30 دولة عربية وعالمية.
وتصدّرت "السياحة الترفيهية" أجندة المعرض هذا العام، وتعرض الدول المشاركة ما يميزها في هذا الجانب، وبالأرقام ارتفعت أعداد العارضين، وزادت مساحة المعرض بنسبة 15% بالمقارنة مع 2022.
وأكد مدير شركة "أساس" المنظِّمة للمعرض بندر القريني أن فعاليات اليوم الثالث للمعرض تقدّم العديد من الدول والأجنحة المشاركة أبرز العروض المقدمة للسوق السعودي، وتشهد إقبالاً كبيراً من الزائرين، وهو ما يعكس بشكل كبير تميّز المعروض من تلك البلدان، وخاصة الآسيوية من سياحة بيئية مستدامة وحلول علاجية، فضلاً عن الحوافز المقدمة للسائحين.
وتابع القريني: "عامًا بعد عام، شهدنا نموًا إيجابيًا ثابتًا في زيادة الطلب من المواطنين السعوديين للسفر داخليًا وخارجيًا، وهو ما يوفره معرض الرياض للسفر للوجهات المحلية والخارجية، ومقدمي خدمات الضيافة، وغيرها من الشركات ذات الصلة بالسياحة، ويمكّن من التواصل المباشر مع كبار محترفي السفر في المملكة والمسافرين أكثر أهمية من أي وقت مضى".
من جهته، قال رئيس المركز الإعلامي بالمعرض السيد محمد الحربي: "يسرنا النجاح الكبير الذي شهده المعرض في أول يومين، وتم توفير البيئة المناسبة لكل من العارضين والمشاركين؛ لتوفير أكبر قدر ممكن من الراحة وسهولة التعامل وإيصال العارضين بالزائرين".
وأضاف: "تعتبر المملكة القلب النابض للشرق الأوسط، وإن وجود مثل هذه المعارض الناجحة بها ما هو دليل على تصدّرها لجميع القطاعات وعلى رأسها القطاع السياحي الذي يُعتبر أولوية قصوى للقيادة وأساسًا متينًا لرؤية المملكة الاقتصادية".
من ناحيته، أوضح الرئيس التنفيذي لنادي "المسافر" عبدالرزاق الزهراني أن المعرض يوفر للعارضين فرصًا قيمة لعروض أحدث لمحترفي السفر والجمهور ممن يبحثون عن معلومات عن الوجهة والصفقات الخاصة.
وأشار إلى إتاحة المعرض فرصة كبيرة لزواره نسخة للتفاعل مباشرة مع مختلف الهيئات السياحية والفنادق وشركات الطيران ووكلاء السفر من جميع أنحاء العالم.