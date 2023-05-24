بالصور.. معرض الرياض للسفر يتخطى 15 ألف زائر في يومين.. حضور عالمي وجمهور يطلب العروض

وتابع القريني: "عامًا بعد عام، شهدنا نموًا إيجابيًا ثابتًا في زيادة الطلب من المواطنين السعوديين للسفر داخليًا وخارجيًا، وهو ما يوفره معرض الرياض للسفر للوجهات المحلية والخارجية، ومقدمي خدمات الضيافة، وغيرها من الشركات ذات الصلة بالسياحة، ويمكّن من التواصل المباشر مع كبار محترفي السفر في المملكة والمسافرين أكثر أهمية من أي وقت مضى".