"السياحة السعودية" تشارك في معرض سوق السفر العالمي بلندن الشهر القادم

تشارك الهيئة السعودية للسياحة في معرض سوق السفر العالمي الذي يقام في مدينة لندن، وهي الدورة رقم 43، وتعتبر ثاني أكبر بورصة سياحية في العالم بعد بورصة برلين، وتقام خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر القادم، بممثلي السياحة والوكالات والفنادق السعودية.
وتشارك المشروعات السعودية الكبرى، والوجهات والمعالم والسياحية في البحر الأحمر والعلا والدرعية التاريخية، وغيرها من التجارب السعودية المذهلة، للعام الثالث على التوالي، بعد أن حققت السعودية انتعاشًا ملفتًا كأسرع الوجهات السياحية نموًّا في مجموعة العشرين.
وحققت المملكة أكثر من 70 مليون زيارة سنوية خلال العام 2022م، مع استهداف 150 مليون زيارة سنويًّا بحلول 2030م.
وتُعد بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market من أهم المعارض السياحية الدولية؛ حيث يشارك بها أهم صناع القرار السياحي حول العالم، وكبار منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم، ويحظى بحضور الكثير من الزائرين المهتمين والمتخصصين في مجال السياحة والسفر؛ وذلك إلى جانب المشاركة الجماهيرية والإعلامية الكبيرة خلال فترة انعقاد المعرض.
ويوفر المعرض فرصًا تجارية لصناع السياحة الداخلية والخارجية، كما يتيح للشركات السياحية من جميع أنحاء العالم عرض عملاتها التجارية، والعرض في المعرض جنبًا إلى جنب مع أكبر الأسماء في الإقامة والضيافة والوجهات والمعالم السياحية الشهيرة ومقدمي تكنولوجيا السفر وشركات الطيران المبتكرة.