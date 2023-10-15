"السياحة السعودية" تشارك في معرض سوق السفر العالمي بلندن الشهر القادم

وتشارك المشروعات السعودية الكبرى، والوجهات والمعالم والسياحية في البحر الأحمر والعلا والدرعية التاريخية، وغيرها من التجارب السعودية المذهلة، للعام الثالث على التوالي، بعد أن حققت السعودية انتعاشًا ملفتًا كأسرع الوجهات السياحية نموًّا في مجموعة العشرين.