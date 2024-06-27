سفارة المملكة بألبانيا: 3 دول تفتح أبوابها للسعوديين دون تأشيرة.. وهذه شروط مقدونيا

ونشرت السفارة عبر حسابها على منصة إكس تنبيهاً بخصوص تأشيرات الدخول للمواطنين السعوديين إلى دول البلقان، كشفت فيه عن أنه يمكن للسعوديين الدخول لألبانيا من دون تأشيرة، خلال الفترة من 6 مارس 2024 إلى 31 ديسمبر 2024، وكذلك الدخول إلى دولة كوسوفا من دون تأشيرة على مدار العام.