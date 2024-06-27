سفارة المملكة بألبانيا: 3 دول تفتح أبوابها للسعوديين دون تأشيرة.. وهذه شروط مقدونيا

كشفت السفارة السعودية في تيرانا بجمهورية ألبانيا عن تغييرات وشروط جديدة لسفر المواطنين السعوديين إلى دول البلقان الأربعة.
ونشرت السفارة عبر حسابها على منصة إكس تنبيهاً بخصوص تأشيرات الدخول للمواطنين السعوديين إلى دول البلقان، كشفت فيه عن أنه يمكن للسعوديين الدخول لألبانيا من دون تأشيرة، خلال الفترة من 6 مارس 2024 إلى 31 ديسمبر 2024، وكذلك الدخول إلى دولة كوسوفا من دون تأشيرة على مدار العام.
وأوضحت السفارة أنه يمكن للسعوديين السفر إلى دولة مقدونيا بعد الحصول على تأشيرة مقدونية أو تأشيرة شنغن - أمريكية - بريطانية - أسترالية مستخدمة، في حين يمكنهم السفر إلى الجبل الأسود من دون تأشيرة خلال الفترة من 13 يونيو إلى 31 أكتوبر 2024.
يذكر أن منطقة البلقان تقع في المنطقة الوسطى بين غرب وشرق دول أوروبا ويحدها من ناحية الشرق، مضيق البوسفور، والبحر الأسود، ويحدها من ناحية الغرب البحر الأيوني والبحر الأدرياتيكي، ومن ناحية الجنوب يوجد بحر مرمرة، ومضيق الدردنيل.
وسميت البلقان بهذا الاسم؛ لوجود سلسلة جبال البلقان في المنطقة، وترجع الكلمة إلى كلمة تركية معناها الجبل المغطى بالشجر الكثيف، وانتقلت الكلمة من تركيا إلى أوروبا.