وزير مصري: حققنا طفرة في عدد السياح.. وننتظر 18 مليون سائح في العام المقبل

كما لفت وزير السياحة والآثار إلى أنه مع افتتاح المتحف المصري الكبير، المتوقع إنجازه بالكامل في أكتوبر، فإن القاهرة ستصبح وجهة قائمة بذاتها ومنتجًا سياحيًّا متكاملاً بعد أن كانت ممرًّا لمعظم السياح الأوروبيين والأمريكيين القاصدين وجهات أخرى في البلاد.. وذلك في ضوء النمو غير المسبوق للطلب على الغرف الفندقية في البلاد؛ لمواكبة مستهدفها بزيادة عدد السياح من الخارج بنحو 25% إلى 30% سنويًّا، والوصول بإيرادات القطاع إلى 30 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2025 وفقًا لـ"الشرق".