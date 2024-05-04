برعاية سامية.. الرياض تستضيف مؤتمرَ "مستقبل الطيران" بمشاركة 5 آلاف خبير جوي

وكان مؤتمر "مستقبل الطيران" الدولي قد شهد في نسخته الثانية مشاركةَ 60 دولة، وتوقيع 52 اتفاقية ومذكرة تفاهم، و116 اجتماعًا ثنائيًّا، وإطلاق عدد من السياسات والاستراتيجيات المهمة لقطاع الطيران المدني، إضافة إلى توقيع عدد كبير من الشراكات بين القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة.