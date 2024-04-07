هذه وجهات السعوديين في عيد الفطر.. وهذه الدولة في الصدارة

المتخصص في برامج السفر الخارجية خالد باوزير يشير إلى تقدّم المملكة المتحدة إلى مركز متقدم في طلبات استقبال السعوديين في إجازة عيد الفطر؛ بسبب تسهيل الحصول على التأشيرة الإنجليزية من الرياض، واستخراجها إليكترونيًا في دقائق، مما أدى إلى زيادة عدد مَن يتجه إلى لندن في هذه الإجازة، ووصلت قيمة التذكرة عبر "بريتش إيرلاينز" إلى 3000 ريال.