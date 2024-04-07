هذه وجهات السعوديين في عيد الفطر.. وهذه الدولة في الصدارة

ساعات وتنطلق رحلات عشرات الآلاف من السعوديين للخارج؛ لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.
وأجمع عديد من مديري الحجوزات في شركات ووكالات السفر على أهم 10 وجهات خارجية يقصدها السعوديون في إجازة عيد الفطر المبارك؛ التي بدأت من 24 رمضان، وتستمر إلى 7 شوال 1445، وهي:
تصدّرت مصر وجهات السعوديين في عيد الفطر المبارك، ومنذ منتصف رمضان لا تستطيع أن تجد تذاكر طيران متجهة إلى مصر، ووصل متوسط ثمن التذكرة السياحية إلى الوجهات المصرية إلى 3 و4 آلاف ريال سعودي للشخص الواحد.
يشير محمد زين مدير عام ماستر كي للتسويق السياحي إلى أن قطر للسياحة -هيئة حكومية- تقدم فعاليات متنوعة ومذهلة للسعوديين، مما أثر بشكل كبير في جذب المزيد من السياح السعوديين لقضاء أيام العيد في الدوحة، وأضحت فنادقها تقريبًا كاملة العدد، ووصل متوسط أسعار تذاكر الطيران إلى 2000 ريال سعودي.
كر توفيق أبوالوفا مدير السياحة في الشركة العربية لخدمات المسافرين أن دبي تأتي في مقدمة طلبات السعوديين لقضاء إجازة العيد وتقريبًا من كل 10 تذاكر حجز خارجية تأخذ دبي 3 أو 4 تذاكر، ووصلت أسعار التذاكر إلى 3000 ريال سعودي للشخص الواحد.
المتخصص في برامج السفر الخارجية خالد باوزير يشير إلى تقدّم المملكة المتحدة إلى مركز متقدم في طلبات استقبال السعوديين في إجازة عيد الفطر؛ بسبب تسهيل الحصول على التأشيرة الإنجليزية من الرياض، واستخراجها إليكترونيًا في دقائق، مما أدى إلى زيادة عدد مَن يتجه إلى لندن في هذه الإجازة، ووصلت قيمة التذكرة عبر "بريتش إيرلاينز" إلى 3000 ريال.
يلفت بندر الشيخ مدير وكالة نجوم السفر إلى أن المالديف حظيت بارتفاع الطلب عليها، وجاءت في قائمة أهم عشر وجهات سياحية في فترة إجازة عيد الفطر، وارتفعت أسعار التذاكر إليها.
وساعد على ذلك العروض الكبيرة للمنتجعات السياحية فيها، بالإضافة إلى اعتدال الطقس وتوافر الرحلات الجوية، ووصلت أسعار التذاكر إلى المالديف 2500 ريال سعودي.
من جهته يوضح مازن الزبيدي الرئيس التنفيذي لشركة فورمولا للسياحة أن أكثر الاختيارات في فترة العيد هي للوجهات ذات الأجواء الباردة لتوديع فصل الشتاء ومن تلك الدول أذربيجان وجورجيا، وهي وجهات باتت ضمن أفضل اختيارات السياح السعوديين في الإجازات، بالإضافة إلى أسعارها المناسبة والموقع الجغرافي القريب، وتمتعها بالمناظر الطبيعية والأجواء المعتدلة في هذه الفترة وبدء الربيع بها.
جاءت ضمن صدارة وجهات السعوديين في عيد الفطر المبارك، ومنذ منتصف رمضان ارتفعت أسعار تذاكر الطيران لإسطنبول بشكل كبير بالإضافة إلى العروض الكبيرة للفنادق التركية والمنتجعات والبرامج الترفيهية، وساعد اعتدال الطقس بشكل كبير في زيادة الطلب على السفر، ووصل متوسط ثمن التذكرة السياحية لتركيا إلى 3000 ريال سعودي للشخص الواحد.
بدأت ماليزيا تدخل في قوائم طلبات السفر للسعوديين بعد فتح الوجهات الماليزية أمام السياح، حيث كانت ماليزيا آخر الدول التي رفعت ممنوعات السفر إليها بسبب كورونا.
وتعددت العروض المختلفة للفنادق والمنتجعات وخاصة في الجزر، ومع توافر الرحلات الجوية عادت ماليزيا لتكون ضمن أفضل الوجهات السياحية.
تستقبل مملكة البحرين عشرات الآلاف من السعوديين في إجازة عيد الفطر، حيث ينقسم زوّارها من السعودية إلى قسميْن؛ الأول هم مَن يستخدمون الجسر البرى -جسر الملك فهد- وآخرون يستخدمون الطيران، وهم قلة قليلة، لذلك نرى تراجع حجز الرحلات الجوية إلى البحرين، وربما تجد التذكرة قد تصل إلى 500 ريال في الاتجاه الواحد، وذلك على عكس الأرقام الكبيرة للمسافرين عبر جسر الملك فهد.
دخلت المغرب لأول مرة في قائمة الأكثر طلبًا في إجازة عيد الفطر؛ بسبب العروض القوية للمنتجعات والفنادق، وبسبب جودة الطقس وقربه من أوروبا، وتوافر الرحلات الجوية لمطار كازابلانكا.