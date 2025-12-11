اعتماد تحالفي "الجزيرة" و"بيوند" للطيران العارض في المملكة.. لخدمة 48 وجهة

وبحسب الهيئة، تضم التحالفات الفائزة استثمارًا أجنبيًّا بملكية سعودية أغلبية، فيما يُتوقع أن يخدم الطيران العارض بحلول عام 2030 نحو 48 وجهة محلية ودولية، بطاقة تصل إلى 6 ملايين مقعد سنويًّا، عبر 21 طائرة، وبقدرة على توفير نحو 1000 وظيفة في القطاع.