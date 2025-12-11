اعتماد تحالفي "الجزيرة" و"بيوند" للطيران العارض في المملكة.. لخدمة 48 وجهة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية ترسية منافسة الناقل الجوي الوطني غير المنتظم (الطيران العارض) على تحالفين؛ الأول يضم شركة الجزيرة للطيران، والثاني يضم شركة بيوند للطيران BEOND، وذلك بعد استقبال عروض متعددة من شركات محلية ودولية راغبة في إنشاء ناقل جوي عارض يعمل داخل المملكة وخارجها. وتم اختيار أفضل العروض التي اجتازت جميع المعايير التنظيمية والفنية للمنافسة.
وسيسهم الناقلان الجديدان في تشغيل رحلات داخلية ودولية عارضة من وإلى مختلف مطارات المملكة، بما يعزز السعة المقعدية، ويرفع مستوى التنافسية، ويوفر خيارات أوسع للمسافرين، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الطيران في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030.
وبحسب الهيئة، تضم التحالفات الفائزة استثمارًا أجنبيًّا بملكية سعودية أغلبية، فيما يُتوقع أن يخدم الطيران العارض بحلول عام 2030 نحو 48 وجهة محلية ودولية، بطاقة تصل إلى 6 ملايين مقعد سنويًّا، عبر 21 طائرة، وبقدرة على توفير نحو 1000 وظيفة في القطاع.
وتُعد شركة الجزيرة للطيران شركة سعودية مساهمة مغلقة، مملوكة جزئيًّا لطيران الجزيرة الكويتية بنسبة 49%، والتي توقعت انعكاس الأثر المالي للمنافسة بعد صدور ترخيص التشغيل.
وأكدت الهيئة أن ترسية الناقلين تعكس التزامها بالشفافية وتطبيق أعلى معايير التنظيم والرقابة، إلى جانب جهودها في تعزيز بيئة الاستثمار في قطاع الطيران، وتمكين الأنشطة التشغيلية المختلفة لتلبية احتياجات المسافرين. كما يأتي ذلك ضمن خطوات رفع الجاذبية الاستثمارية للقطاع، وهو ما ظهر في مستوى العروض التي تلقتها المنافسة.
وبعد إعلان الترسية، ستباشر الشركات الفائزة استكمال الإجراءات النظامية للحصول على التراخيص الاقتصادية والفنية قبل بدء التشغيل، فيما ستواصل الهيئة دورها الرقابي لمتابعة الأداء المالي والتشغيلي وجودة الخدمات.