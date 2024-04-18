من ألمانيا.. "مطار المدينة المنورة" أفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط

حصد مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، جائزة المركز الأول كأفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط، وذلك خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات الذي أقيم في مدينة فرانكفورت بألمانيا.
ويؤكد هذا الإنجاز التزام مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بجودة الخدمات في تقديم تجربة سفر مميزة للمسافرين، ويعزز مكانته كأحد أفضل المطارات في العالم، بعد تقدمه مرتبتين واحتلاله المرتبة الـ 50 ضمن قائمة أفضل 100 مطار في العالم.
وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لشركة طيبة لتشغيل المطارات المهندس سفيان عبد السلام، أن حصول مطار المدينة على جائزة سكاي تراكس العالمية للمطارات وتصويت العملاء له كأفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط، يعكس جهود موظفي شركة طيبة لتشغيل المطارات.
وكان مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي حصل على جائزة المركز الأول كأفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط لعام 2020 و2021 على التوالي وفقاً لتصنيف سكاي تراكس، إضافة إلى عدد من الجوائز والاعترافات الدولية والمحلية التي جعلته من بين أفضل المطارات العالمية.
وتُعد "سكاي تراكس" من أبرز الجوائز في قطاع المطارات، إذ يجري التصويت عليها من قِبل العملاء في أكبر استطلاع سنوي لرضا العملاء في المطارات، الذي شارك فيه أكثر من 550 مطاراً حول العالم.