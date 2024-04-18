من ألمانيا.. "مطار المدينة المنورة" أفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط

وكان مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي حصل على جائزة المركز الأول كأفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط لعام 2020 و2021 على التوالي وفقاً لتصنيف سكاي تراكس، إضافة إلى عدد من الجوائز والاعترافات الدولية والمحلية التي جعلته من بين أفضل المطارات العالمية.