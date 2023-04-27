72 ساعة وينطلق أكبر معرض سياحي عربي .. جناح المملكة يتصدر الدول المشاركة

ويعود العارضون وخبراء السفر الصينيون مجدداً بعد غياب 3 سنوات إلى سوق السفر العربي 2023 بعد أن رفعت البلاد قيود السفر المتعلقة بـجائحة كوفيد-19 في وقت سابق من هذا العام، إذ أصبحت الصين أكبر سوق مصدر في العالم في عام 2019، حيث أنفق 155 مليون سائح أكثر من 250 مليار دولار أمريكي في الخارج، وتتوقع شبكة سي إن إن العالمية أن السوق الخارجية للبلاد سوف ينتعش ويتعافى من جديد ليصل إلى حوالي ستة ملايين مسافر شهريًا بحلول صيف عام 2023.