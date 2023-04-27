72 ساعة وينطلق أكبر معرض سياحي عربي .. جناح المملكة يتصدر الدول المشاركة

ساعات قليلة وينطلق سوق السفر العربي 2023، بمشاركة أكثر من 2000 جهة عارضة من أكثر من 150 دولة وحضور أكثر من 34 ألف زائر في دبي، في الفترة الممتدة من (1-4) مايو 2023 للترحيب بمجتمع السفر والسياحة والضيافة العالمي.
ويوفر سوق السفر العربي 2023 منصة مثالية يمكن للمشاركين من خلاله تكوين روابط جديدة وتبادل المعرفة وعرض الابتكارات، مع إمكانية تسريع رحلة قطاع السفر العالمي نحو إزالة الكربون، وذلك تماشياً مع شعار المعرض لهذا العام "العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية".
وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي عاصم الكاظم ان معرض سوق السفر العربي يسلط الضوء هذا العام على موضوع الاستدامة، وذلك لأهميته البالغة في بناء مستقبل أفضل للقطاع السياحي وهو يتزامن كذلك مع إعلان 2023 عام الاستدامة في الإمارات، وأيضًا استضافة دبي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب 28" في نهاية شهر نوفمبر المقبل.
وأضاف الكاظم أن دبي نجحت في تحقيق إنجازات مهمة في هذا المجال بفضل استراتيجيتها التي ترتكز على الحد من الانبعاثات الكربونية وتطوير قطاع السياحة ليصبح أكثر رعاية ووعيًا بالبيئة، وهو ما ينسجم مع تطلعات قيادتنا الرشيدة لجعل دبي أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة. ومع زيادة معدلات نمو قطاع السياحة العالمي.
ومن جهتها بينت مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط دانييل كورتيس أن معرض سوق السفر العربي 2023 سيكون منصة مثالية لنخبة من أبرز من المتحدثين في القطاعين العام والخاص، حيث سيقدم جميعهم رؤى متخصصة ونظرة ثاقبة في اتجاهات السفر المستدامة والسياحة المسؤولة ومجموعة من القضايا الأخرى ذات الأهمية الصناعية".
إلى ذلك، يشكل جناح المملكة العربية السعودية صدارة الأجنحة الدولية المشاركة كأكبر جناح حجما في المعرض، كما ارتفعت مشاركة العارضين في سوق السفر العربي 2023 بنسبة 27٪ مقارنة بنسخة العام الماضي من الحدث بالتزامن مع تسجيل نمو ملحوظ في جميع قطاعات المعرض، شملت كلاً من: الشرق الأوسط (أكبر بنسبة 15.1٪)، وأوروبا (أكبر بنسبة 30.9٪)، وآسيا (أكبر بنسبة 18.6٪) وأفريقيا (أكبر بنسبة 44.7٪)، كما شهد قطاعا تكنولوجيا السفر والفنادق نموًا كبيرًا على أساس سنوي، حيث حققا نمواً بنسبة 62٪ و37.5٪ على التوالي.
ويعود العارضون وخبراء السفر الصينيون مجدداً بعد غياب 3 سنوات إلى سوق السفر العربي 2023 بعد أن رفعت البلاد قيود السفر المتعلقة بـجائحة كوفيد-19 في وقت سابق من هذا العام، إذ أصبحت الصين أكبر سوق مصدر في العالم في عام 2019، حيث أنفق 155 مليون سائح أكثر من 250 مليار دولار أمريكي في الخارج، وتتوقع شبكة سي إن إن العالمية أن السوق الخارجية للبلاد سوف ينتعش ويتعافى من جديد ليصل إلى حوالي ستة ملايين مسافر شهريًا بحلول صيف عام 2023.