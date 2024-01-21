للمسافرين إلى أمريكا... تأجيل رحلات القدوم من 20 يناير في هذه المطارات.. إلى هذا التاريخ

تتعرض الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأيام إلى عواصف ثلجية ودرجات حرارة صقيعية خلال الأيام الحالية، في وقت تستعد مساحات واسعة من البلاد لمزيد من الرياح الباردة.
مما أثر بشكل مباشر في وقف حركة الطيران في الولايات المتحدة مع إلغاء أكثر من 1100 رحلة جوية في الولايات المتحدة وتأخرت أكثر من 8000، بحسب موقع فلايت أوير المختص والتي ربما تستمر إلى نهاية يناير الجاري
وتسببت درجات حرارة صقيعية ورياح ثلجية وطبقات سميكة من الجليد في حوادث مرور أوقعت قتلى وأحدثت بلبلة في حركة الطيران، فيما أغلقت المدارس وانقطعت الكهرباء عن آلاف الأشخاص وصدرت تحذيرات لملايين الأميركيين من سوء الأحوال الجوية.
وتأثرت الولايات الشرقية والشمالية بالعواصف وأعلنت بعض الولايات حالات الطوارئ، مثل ولايات إيلينوي وكنساس ونيوهامبشر ونيويورك وويسكونسن وولاية واشنطن.
وضربت العواصف الثلجية مناطق عدة من البلاد، مثل الشمال الغربي المطلّ على المحيط الهادئ وجبال روكي وأجزاء من نيو إنغلاند بشمال الشرق، ولا سيما غرب نيويورك، حيث قال خبراء الأرصاد إن حوالى 1,9 متر من الثلوج تساقطت قرب بافالو خلال خمسة أيام هذا الأسبوع.