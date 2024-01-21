للمسافرين إلى أمريكا... تأجيل رحلات القدوم من 20 يناير في هذه المطارات.. إلى هذا التاريخ

وضربت العواصف الثلجية مناطق عدة من البلاد، مثل الشمال الغربي المطلّ على المحيط الهادئ وجبال روكي وأجزاء من نيو إنغلاند بشمال الشرق، ولا سيما غرب نيويورك، حيث قال خبراء الأرصاد إن حوالى 1,9 متر من الثلوج تساقطت قرب بافالو خلال خمسة أيام هذا الأسبوع.