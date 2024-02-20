عواصم أوروبا ترفع الضرائب السياحية وأسعار السلع في صيف 2024 لهذه الأسباب

وفي أمستردام، حظرت المدينة، على سبيل المثال، الحافلات التي تزن 7.5 طناً من دخول وسط المدينة، إلا إذا حصلت على إعفاء خاص، وفي البرتغال سنت لشبونة ضريبة جديدة على ركاب السفن السياحية.