أمن الملاحة الجوية.. أبرز نتائج اجتماع مديري الطيران المدني بالمنطقة في الرياض

تختم اليوم اجتماعات مديري الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو، التي تستضيفها الرياض بمشاركة وحضور رؤساء ومديري عموم سلطات الطيران المدني في دول الشرق الأوسط ومنظمات قطاع الطيران المدني الإقليمية والدولية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج في كلمته خلال الاجتماع، أن احتضان الرياض لهذا الاجتماع، يأتي حرصًا على رفع تعزيز أطر التنسيق، والتعاون مع دول الشرق الأوسط كافة؛ بهدف تعزيز قطاع الطيران المدني الدولي.
وأشار إلى أن الاجتماع يتيح الفرصة لمناقشة وتبادل وجهات النظر، وعرض أفضل الممارسات، التي من شأنها، المساهمة في تطوير قطاع الطيران المدني، بمنطقة الشرق الأوسط، وعرض التحديات، التي تواجه هذا القطاع المهم، والبحث عن أفضل السبل لتعزيز أطر التعاون وتنسيق الجهود التي من شأنها، الارتقاء بقطاع الطيران المدني، في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز سبل التعاون الإقليمي والدولي.
عقب ذلك، تناول الاجتماعُ العديد من المحاور ذات العلاقة بتطوير قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط؛ كالتطورات العالمية والإقليمية، وسلامة الطيران والملاحة الجوية، وأمن الطيران، والتسهيلات وحماية البيئة والتنمية الاقتصادية للنقل الجوي والتخطيط الاستراتيجي ودعم التنفيذ، بجانب تسليط الضوء على آخر المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون تطوير الأعمال والمبادرات بما يسهم في تحقيق المصلحة المشتركة.