أمن الملاحة الجوية.. أبرز نتائج اجتماع مديري الطيران المدني بالمنطقة في الرياض

وأشار إلى أن الاجتماع يتيح الفرصة لمناقشة وتبادل وجهات النظر، وعرض أفضل الممارسات، التي من شأنها، المساهمة في تطوير قطاع الطيران المدني، بمنطقة الشرق الأوسط، وعرض التحديات، التي تواجه هذا القطاع المهم، والبحث عن أفضل السبل لتعزيز أطر التعاون وتنسيق الجهود التي من شأنها، الارتقاء بقطاع الطيران المدني، في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز سبل التعاون الإقليمي والدولي.