11 ألف راكب يومياً بين مدن المملكة ومطار دبي خلال 6 أشهر.. شاهد التفاصيل

وأوضحت المؤسسة أن مطار دبي استقبل 27 مليوناً و884 ألفاً و888 مسافراً خلال 180 يوماً مسجلاً زيادة قياسية بنسبة 161.9% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 لتشير هذه النتائج القوية إلى تحقيق نسبة 67.5% من معدلات حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال الفترة نفسها من عام 2019 قبل الجائحة العالمية.