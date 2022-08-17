11 ألف راكب يومياً بين مدن المملكة ومطار دبي خلال 6 أشهر.. شاهد التفاصيل

كشفت مؤسسة مطار دبي الدولي عن ارتفاع عدد المسافرين خلال الأشهر الستة الأولى من العام باستقبال نحو 27.9 مليون مسافر، ليتجاوز عدد المسافرين في العام الماضي بنحو 1.2 مليون مساف
وحافظ المطار على أدائه الاستثنائي وتحقيق النمو على أساس ربع سنوي للمرة التاسعة على التوالي منذ بداية جائحة "كورونا"، حيث استقبل 14.2 مليون مسافر خلال الربع الثاني من العام الجاري، محققاً زيادة سنوية قدرها 190.6%.
وأوضحت المؤسسة أن مطار دبي استقبل 27 مليوناً و884 ألفاً و888 مسافراً خلال 180 يوماً مسجلاً زيادة قياسية بنسبة 161.9% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 لتشير هذه النتائج القوية إلى تحقيق نسبة 67.5% من معدلات حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال الفترة نفسها من عام 2019 قبل الجائحة العالمية.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي مليونَي مسافر وبواقع 11.11 ألف راكب يومياً من جميع المدن السعودية إلى دبي في الاتجاهين تلتها المملكة المتحدة 1.9 مليون مسافر، ثم باكستان 1.7 مليون مسافر، وأخيراً الولايات المتحدة 1.4 مليون مسافر.
واحتفظت الهند بمكانتها كوجهة أولى لمطار دبي الدولي من حيث عدد الركاب بإجمالي 4 ملايين راكب.
أما بالنسبة لأبرز ثلاث وجهات من المدن فجاءت الصدارة لمدينة لندن بإجمالي 1.3 مليون مسافر، تلتها الرياض 910 آلاف مسافر، ثم مومباي التي سجّلت 726 ألف مسافر.