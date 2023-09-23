بالصور.. احتفالات شبابية استثنائية باليوم الوطني وليل الرياض يتلون بالأخضر

تشهد الاحتفالات باليوم اليوم الوطني 93 هذا العام، أشكالًا جديدة مثيرة للإعجاب من قِبَل الشباب الذين خرجوا بالسيارات في طرقات الرياض، ليعبّروا عن حبهم الكبير للوطن، وشاركتهم جموع المقيمين والأطفال برفع الأعلام الكبيرة والصغيرة على مقدمات السيارات.
وتُظهر الصور مجموعاتٍ من الشباب وهي ترفع الأعلام وترتدي العلَم الوطني وتضع بعض الكتابات والعبارات التي تُظهر الاحتفال بمرور 93 عامًا على التأسيس.
وكان من أبرز العروض الجوية، عرض "نسابق الأحلام" للطائرات العسكرية والمدنية، التي يتقدّمها علَم المملكة محلقًا في سماء العاصمة الرياض وجدة والخبر.
وقد أعلنت الهيئة الوطنية للترفيه، عن العديد من الفعاليات المختلفة، التي يمكن للجمهور المشاركة فيها، والاستمتاع بها مع العائلات والأصدقاء، في أجواء كرنفالية مميزة.
وفي الرياض تشارك مسيرة عسكرية في احتفالات اليوم الوطني، بقطع وعربات عسكرية تتقدّمها الخيول، بالإضافة إلى الفِرَق الموسيقية من رئاسة الحرس الملكي، ووزارة الحرس الوطني، والمديرية العامة لحرس الحدود.
وتقام عروض الدرونز في سماء الرياض بالقرب من بوليفارد رياض سيتي في تمام الساعة 9 مساءً؛ حيث تُشَكّل لوحات وطنية لهذه المناسبة، تتصدرها صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، وعلَم المملكة وغيرها من اللقطات الوطنية المبهرة.