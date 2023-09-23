بالصور.. احتفالات شبابية استثنائية باليوم الوطني وليل الرياض يتلون بالأخضر

تشهد الاحتفالات باليوم اليوم الوطني 93 هذا العام، أشكالًا جديدة مثيرة للإعجاب من قِبَل الشباب الذين خرجوا بالسيارات في طرقات الرياض، ليعبّروا عن حبهم الكبير للوطن، وشاركتهم جموع المقيمين والأطفال برفع الأعلام الكبيرة والصغيرة على مقدمات السيارات.