دولتان عربيتان في صدارة أهم الوجهات السياحية للفرنسيين 2024 و"العلا" تقترب من القائمة

تعد فرنسا واحدة من أهم عشر دول في العالم في جذب السياح من الخارج ودائماً ما تتبادل المركز الأول مع إسبانيا خلال العشر سنوات الأخيرة، وهي واحدة من أكثر الدول تصديراً لأعداد السياح في العالم إذ يغادرها سنوياً ما يقارب من ٤٠ مليون سائح إلى دول العالم.