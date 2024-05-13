دولتان عربيتان في صدارة أهم الوجهات السياحية للفرنسيين 2024 و"العلا" تقترب من القائمة

تعد فرنسا واحدة من أهم عشر دول في العالم في جذب السياح من الخارج ودائماً ما تتبادل المركز الأول مع إسبانيا خلال العشر سنوات الأخيرة، وهي واحدة من أكثر الدول تصديراً لأعداد السياح في العالم إذ يغادرها سنوياً ما يقارب من ٤٠ مليون سائح إلى دول العالم.
ومؤخراً تم رصد أهم عشر وجهات يتجه إليها المسافرون من فرنسا بحسب آخر تقرير لـ"مستر فلاي" التابع "ليكو توريستيك"، وهي المتخصصة في الأبحاث والأرقام السياحية الأوروبية.
وجاءت المملكة المغربية في الصدارة بسبب انخفاض أسعار التذاكر بـ8% مقارنة بعام 2023، متقدمة بمركزين في هذا التصنيف.
وتأتي إسبانيا، إحدى الوجهات السياحية الأكثر شعبية في أوروبا في المركز الثاني، مع انخفاض أسعار التذاكر بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي، تليها تونس وإيطاليا ثم البرتغال مع زيادة بنسبة 7% في أسعار التذاكر (تخسر مركزين مقارنة بعام 2023)، تليها اليونان، والولايات المتحدة والسنغال، وتركيا.
وكشف التقرير أن هناك وجهات سياحية تسير بخطى متصاعدة ومتزايدة في طلبات المسافرين الفرنسيين منها العلا في المملكة العربية السعودية والجزر التايلاندية وساحل البحر الأسود.