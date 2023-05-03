الغرف الفندقية السعودية تتخطى حاجز 120 مليار ريال.. شاهد التفاصيل

كشفت نايت فرانك، وهي شركة استشارات عقارية مستقلة، عن أرقام مذهلة للقطاع الفندقي السعودي يشير تقرير قطاع الضيافة السعودي 2023 الصادر عن الشركة إلى أن التوسع السريع في المرافق الفندقية في السعودية، سيؤدي إلى نقلة كبيرة في السياحة المحلية؛ حيث من المتوقع أن تصل تكلفة التطوير الكاملة لغرف الفنادق الجديدة إلى ما يقارب 120 مليار ريال سعودي، بما يساوي إلى 37.8 مليار دولار أمريكي.