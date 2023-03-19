"الأياتا": الوقود المستدام حتمي للحياد المناخي.. وتوقعات بدخول 3000 طائرة الخدمة بالشرق الأوسط

وتفصيلاً، أشار "العيساوي" إلى أن هذه الرؤية تستند إلى التزام مشترك تجاه الأجيال القادمة، لافتًا إلى أن تعزيز إنتاج وقود الطيران المستدام يُشكّل ضرورة لتحقيق هذه الأهداف.