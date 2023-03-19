"الأياتا": الوقود المستدام حتمي للحياد المناخي.. وتوقعات بدخول 3000 طائرة الخدمة بالشرق الأوسط

أكد خالد العيساوي، مدير منطقة الخليج والشرق الأدنى في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا)، أنه يجري الآن بالتنسيق بين جميع أصحاب القطاعات المرتبطة بالطيران التسريع بجهود عاجله نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي.
وتفصيلاً، أشار "العيساوي" إلى أن هذه الرؤية تستند إلى التزام مشترك تجاه الأجيال القادمة، لافتًا إلى أن تعزيز إنتاج وقود الطيران المستدام يُشكّل ضرورة لتحقيق هذه الأهداف.
ودعا "العيساوي" الحكومات إلى اعتماد سياسات تحفز على إنتاج الوقود المستدام وصولاً إلى توفيره بأسعار تعادل تكلفة وقود الطائرات التقليدي.
وبحسب ميكائيل هواري، رئيس شركة إيرباص الشرق الأوسط وإفريقيا، فمن المتوقع أن تدخل 3000 طائرة جديدة حيز التشغيل في المنطقة بحلول عام 2040، وسيحل 40% من هذه الطائرات محل الطائرات قيد التشغيل حاليًا؛ ما يعزز التزام المنطقة بالاستدامة كركيزة أساسية لتنمية القطاع.
جاء ذلك في فاعليات قمة العرب للطيران في رأس الخيمة مع القائمين على قطاع الطيران العربي من المنطقة والعالم؛ لمناقشة النمو المستدام في قطاع الطيران، وتجديد الالتزامات بخفض انبعاثات الكربون، وتنفيذ استراتيجيات فعّالة لدعم النمو المستدام لقطاع الطيران والسياحة.