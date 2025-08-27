بالعسل والإرث والطبيعة.. عسير تتصدر وجهات المملكة السياحية

تتصدّر منطقة عسير المشهد السياحي والزراعي في المملكة، بما تمتلكه من طبيعة غنية وإرث تاريخي، حيث احتلت المرتبة الأولى في إنتاج العسل وعدد النحالين والحيازات الزراعية خلال عام 2024، بحسب تقرير صادر عن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.
ووفقًا للتقرير، تنتج عسير ما نسبته 20٪ من إجمالي إنتاج المملكة من العسل، ويعمل فيها أكثر من 5 آلاف نحال، موزعين على 159 حيازة زراعية. كما تُعد المنطقة موطنًا لـ37٪ من الغابات في المملكة، بمساحة تتجاوز مليون هكتار، وتحتضن 70٪ من تنوع الغطاء النباتي، ما يجعلها بيئة مثالية لإنتاج أجود أنواع العسل الطبيعي.
ومن قلب هذه الطبيعة، تبرز قرية رجال ألمع التاريخية، المسجّلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو، كأحد أبرز المعالم السياحية والثقافية في عسير. وفي زواياها الملونة ونقوشها العريقة، يبرز "كوخ العسل" رمزًا لتراث النحالين وعلاقة الإنسان بالعسل منذ مئات السنين.
وقد صُمم الكوخ على الطراز المحلي باستخدام الأحجار والخشب وسقف مائل، وكان يستخدم كمستودع آمن لحفظ العسل وأدوات النحالة. وتحول اليوم إلى مزار سياحي بارز، يتيح للزوار التعرف على طرق استخراج العسل القديمة، وتذوق أنواع فاخرة مثل السدر والسمرة، إلى جانب فعاليات تعريفية تعكس أهمية العسل في الحياة اليومية والعلاجية للمجتمع المحلي.
وتأتي عسير في مقدمة الوجهات التي تجمع بين الجمال الطبيعي، والتاريخ، والمنتجات الوطنية المتميزة، ما يجعلها نقطة جذب للسياحة الريفية والبيئية والثقافية في آن واحد.