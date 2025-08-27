بالعسل والإرث والطبيعة.. عسير تتصدر وجهات المملكة السياحية

ووفقًا للتقرير، تنتج عسير ما نسبته 20٪ من إجمالي إنتاج المملكة من العسل، ويعمل فيها أكثر من 5 آلاف نحال، موزعين على 159 حيازة زراعية. كما تُعد المنطقة موطنًا لـ37٪ من الغابات في المملكة، بمساحة تتجاوز مليون هكتار، وتحتضن 70٪ من تنوع الغطاء النباتي، ما يجعلها بيئة مثالية لإنتاج أجود أنواع العسل الطبيعي.