البرازيل تفوز بجائزة الأمم المتحدة للسياحة للابتكار والذكاء الاصطناعي في الرياض

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism)، اليوم الإثنين 19 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 10 نوفمبر 2025م، فوز الشركة البرازيلية "كونسنسس فريم وورك" بالمركز الأول في تحدي الذكاء الاصطناعي في السياحة لعام 2025، وذلك خلال الجلسة الختامية للجمعية العامة السادسة والعشرين للمنظمة، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض.
ويُعد التحدي من أبرز المبادرات العالمية التي أطلقتها المنظمة لدعم الشركات الناشئة في تطوير حلول تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الاستدامة، وتحسين تجربة المسافر، وزيادة كفاءة الوجهات السياحية حول العالم.
وتفوقت "كونسنسس فريم وورك" على أربع شركات ناشئة تمثل إسبانيا والهند وكولومبيا والسعودية/الإمارات، بعد تقديمها منصة متطورة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وربط الوجهات والمشغلين السياحيين في الزمن الفعلي، مما يتيح تخصيص التجارب السياحية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل الأثر البيئي.