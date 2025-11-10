البرازيل تفوز بجائزة الأمم المتحدة للسياحة للابتكار والذكاء الاصطناعي في الرياض

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism)، اليوم الإثنين 19 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 10 نوفمبر 2025م، فوز الشركة البرازيلية "كونسنسس فريم وورك" بالمركز الأول في تحدي الذكاء الاصطناعي في السياحة لعام 2025، وذلك خلال الجلسة الختامية للجمعية العامة السادسة والعشرين للمنظمة، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض.