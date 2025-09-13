مطارات سعودية تدخل قائمة الأفضل عالميًا في حفظ أمتعة المسافرين.. تعرف عليها

أحدثت تصنيفات مؤسسة Skytrax العالمية المتخصصة في تقييم المطارات وخدمات الطيران مفاجأة هذا العام، بعدما كشفت نتائج هذا العام عن وجود مطارات خليجية ضمن قائمة الأفضل عالميًا في مجال المحافظة على أمتعة الركاب وتسليمها بدقة.
فقد جاء مطار البحرين الدولي في المركز الرابع عالميًا، متفوقًا على العديد من المطارات الأوروبية والآسيوية الشهيرة، بفضل أنظمة مناولة الأمتعة المتقدمة التي اعتمدها في السنوات الأخيرة، والتي مكّنته من خفض معدلات فقدان الحقائب إلى مستويات شبه معدومة. فيما احتل مطار حمد الدولي في الدوحة المرتبة السادسة عالميًا، ليؤكد هو الآخر مكانة قطر كأحد أبرز المراكز الجوية على مستوى العالم.
ولم تقتصر النجاحات على البحرين وقطر فقط، إذ شهدت المطارات السعودية تطورًا ملحوظًا في أنظمة الأمتعة، حيث برز مطار الملك فهد الدولي في الدمام كأحد أفضل المطارات الإقليمية من حيث تجربة المسافرين، بما في ذلك سرعة تسليم الأمتعة ودقتها. كما تعمل مطارات الرياض وجدة على تحديث أنظمة المناولة بما يتماشى مع خطط التحول الوطني ورؤية السعودية 2030.
ويرى خبراء الطيران أن دخول مطارين خليجيين إلى قائمة العشرة الأوائل عالميًا، إلى جانب التطوير المستمر في المطارات السعودية، يبرهن على أن المنطقة أصبحت تنافس بجدارة عواصم الطيران الكبرى في آسيا وأوروبا، مثل تايوان تاويوان وكانساي الياباني وشانغي في سنغافورة، التي طالما ارتبط اسمها بالكفاءة العالية في إدارة الأمتعة.
وتعتمد المطارات الخليجية على تقنيات ذكية متطورة تسمح بتتبع الأمتعة في كل مراحل رحلتها، بدءًا من تسجيل الدخول وحتى التسليم النهائي. كما ساهمت الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والتدريب المستمر للكوادر البشرية في رفع مستوى الأداء وتعزيز ثقة المسافرين.
ويؤكد المسافرون الذين خاضوا تجربة السفر عبر هذه المطارات أن الفارق بات ملموسًا؛ إذ يتم استلام الأمتعة بسرعة ودقة، مع تقليل نسب الفقدان أو التأخير، وهو ما يجعل تجربة السفر أكثر راحة ويعزز من سمعة المنطقة كوجهة مفضلة للمسافرين من مختلف أنحاء العالم.