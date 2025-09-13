مطارات سعودية تدخل قائمة الأفضل عالميًا في حفظ أمتعة المسافرين.. تعرف عليها

فقد جاء مطار البحرين الدولي في المركز الرابع عالميًا، متفوقًا على العديد من المطارات الأوروبية والآسيوية الشهيرة، بفضل أنظمة مناولة الأمتعة المتقدمة التي اعتمدها في السنوات الأخيرة، والتي مكّنته من خفض معدلات فقدان الحقائب إلى مستويات شبه معدومة. فيما احتل مطار حمد الدولي في الدوحة المرتبة السادسة عالميًا، ليؤكد هو الآخر مكانة قطر كأحد أبرز المراكز الجوية على مستوى العالم.