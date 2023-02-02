بعد تأشيرة 96 ساعة.. هذه تكلفة العمرة للمستفيدين من القرار

وتتوقف قيمة التكلفة النهائية لهذه الإجراءات، على تكلفة تذكرة السعودية الجديدة؛ حيث سيكون مرتبطًا بسعر تذكرة الطيران والمطار الخاص بالوجهة والدرجة التي يحجزها المسافر على متن الطائرة، وهي مخصصة فقط للطيران السعودي الوطني وطيران ناس الاقتصادي، ويتراوح متوسط سعر تذكرة السعودية الجديدة ذهابًا وعودة من الخطوط الجوية السعودية من دولة مثل مصر والسودان ودول الخليج والأردن والعراق والمغرب وتونس والجزائر، ما بين 1000 إلى 3000 ريال سعودي، دون الاضطرار لدفع رسوم فيزا سعودية، بالإضافة إلى رسوم دفع حجز الغرفة للإقامة بإحدى فنادق المملكة، ويسجل متوسط سعر الـ4 ليالي في فنادق مكة المكرمة متوسطة التقييم على مواقع حجز الفنادق السعودية، بين 250 ريالًا إلى 1500 ريال، ومصروفات التنقل من الفندق إلى الحرم، ويمكن أن يصل إجمالي العمرة ما بين 3- 4 آلاف ريال.