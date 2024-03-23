عادات رمضانية.. "دول الصحراء وغرب أفريقيا" من قبائل وثنية إلى منارة للدعوة الإسلامية

وعندما أرسل الأمويون جيشًا إسلاميًّا لفتح بلاد السودان "الغربي" في صدر الإسلام، وقد استقرّ جنود من هذا الجيش في بلاد غانا وحملوا الإسلام إلى أهلها، وحين أرسى الإسلام جذوره وقواعده في هذه المنطقة كان لأهلها من قبائل الفولاني والبامبرا والسوننكي الدور الأعظم في أخذ زمام الدعوة إلى الإسلام بين أبناء مناطقهم في السودان الغربي والأوسط، كما عُرفَت آنذاك، اللتين نعرفهما اليوم بـ"الصحراء الأفريقية" و"غرب أفريقيا"، وأصبحت تلك المناطق منارة للإسلام ودعوة الدخول فيه.