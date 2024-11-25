113 ألف زائر للمعرض السعودي للطيران وختام استثنائي لحدث فريد في الرياض

اختتم المعرض السعودي للطيران العام 2024 فعالياته التي استمرت خمسة أيام في مطار الثمامة بالرياض.
حيث شهد هذا العام حضورًا قياسيًا غير مسبوق. مما يعكس شعبيته الكبيرة وأهميته على مستوى المختصين بالطيران العام المحلي والعالمي وعلى المجتمع بشكل عام.
افتَتَح المعرض صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز - المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز – أمير منطقة الرياض - وأطلق فعاليته بعرض جوي مبهر من فريق الصقور السعودية، حيث استمر المعرض لمدة خمسة أيام.
تضمّن برنامج المعرض "هانجر توكس" جلسات حوارية قادها خبراء بارزون ناقشوا مواضيع أساسية مثل سلامة الطيران، مستقبل التدريب والذكاء الاصطناعي، وتجارب و خبرات الطيارين، مما قدّم رؤى قيمة حول مستقبل قطاع الطيران. وبالتزامن، استضاف نادي الطيران السعودى المؤتمر العام الـ118 للاتحاد الدولي للرياضات الجوية يؤكد نجاح فعالية "ساند آند فن 2024" على مكانة المملكة المتصاعدة كقوة عالمية في قطاع الطيران العام، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة. ومع أكثر من 100 جهة مشاركة، وأكثر من 100 طائرة في معرض الطائرات و15 فريقًا استعراضيًا جوياً، وشراكات استراتيجية عديدة أُبرمت خلال الحدث، عزز المعرض دوره كمنصة مركزية للابتكار والتعاون وبناء العلاقات في قطاع الطيران.
وبهذه المناسبة يرفع نادي الطيران السعودي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، ولسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، على دعمهما الكريم وثقتهما الغالية بنادي الطيران السعودي لتنظيم المعرض السعودي للطيران العام "ساند آند فن 2024".
يذكر أن المعرض استقطب أكثر من 113 ألف زائر من المملكة ومن مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك قادة الصناعة، ومحبو الطيران، والأسر، حيث تحوّلت أجواء الرياض إلى مسرح لعروض جوية مبهرة قدّمتها فرق عالمية، مثل فريق الصقور السعودية وفريق “فينكس”، الذين أدهشوا الحضور بدقة استعراضاتهم ومناوراتهم الديناميكية. كما قدّم برنامج العروض الجوية "سكاي فنشرز" قدرات جوية متطورة احتفت بالابتكار والمهارة والفن الذي يشكّل جوهر عالم الطيران.