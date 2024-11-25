113 ألف زائر للمعرض السعودي للطيران وختام استثنائي لحدث فريد في الرياض

تضمّن برنامج المعرض "هانجر توكس" جلسات حوارية قادها خبراء بارزون ناقشوا مواضيع أساسية مثل سلامة الطيران، مستقبل التدريب والذكاء الاصطناعي، وتجارب و خبرات الطيارين، مما قدّم رؤى قيمة حول مستقبل قطاع الطيران. وبالتزامن، استضاف نادي الطيران السعودى المؤتمر العام الـ118 للاتحاد الدولي للرياضات الجوية يؤكد نجاح فعالية "ساند آند فن 2024" على مكانة المملكة المتصاعدة كقوة عالمية في قطاع الطيران العام، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة. ومع أكثر من 100 جهة مشاركة، وأكثر من 100 طائرة في معرض الطائرات و15 فريقًا استعراضيًا جوياً، وشراكات استراتيجية عديدة أُبرمت خلال الحدث، عزز المعرض دوره كمنصة مركزية للابتكار والتعاون وبناء العلاقات في قطاع الطيران.