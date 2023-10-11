مسؤول كوري.. 7 آلاف سعودي زاروا بلادنا في النصف الأول من 2023

أعلن سيو يونغ هونغ نائب الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة الكورية، أن عدد الزوار السعوديين إلى كوريا الجنوبية بلغ 8419 زائرًا في عام 2022 بزيادة قدرها 60% عن عام 2019.
وأوضح أن هذا النمو يرجع إلى عدد من العوامل منها تسهيلات السفر بين البلدين، وزيادة الوعي بالمنتجات السياحية في كوريا الجنوبية بين السعوديين.
وأضاف أن عدد الزوار السعوديين في النصف الأول من عام 2023 بلغ 7235 زائرًا بزيادة قدرها 20% عن النصف الأول من عام 2019.
وأعرب عن تفاؤله بنمو السياحة السعودية في كوريا الجنوبية في المستقبل؛ وذلك في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز السياحة الدولية.
وكانت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية قد أقامت مهرجان السياحة الكورية في الرياض في المملكة العربية السعودية يومي 7 و8 أكتوبر الجاري بمناسبة عام زيارة كوريا لعاميْ 2023 و2024.
ويستهدف الحدث حوالى 20.000 من "جيل MZ" في السعودية، يهتمون بالثقافة الكورية، ويشير "جيل MZ" إلى المولودين بين أوائل الثمانينات وأوائل القرن الحادي والعشرين.
وسيتم إنشاء مركز للترويج لزيارة كوريا لعاميْ 2023 و2024.
وستشارك 14 شركة كورية كبيرة في مجالي الإقامة والتسوق؛ بما في ذلك فندق "لوتيه" وسلسلة متاجر هيونداي في "ترافل مارت للسياحة الكورية" لتقديم استشارات إلى 70 شركة محلية.
وشارك حوالى 250 شخصًا من المسؤولين الحكوميين من البلدين، ووسائل الإعلام المحلية، والمؤثرين المحليين في "ليلة السياحة الكورية"، وأقيمت جلسة إحاطة للسياحة الكورية في مجالات الرعاية الطبية والتسوق والمشاريع السياحية.