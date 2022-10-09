"الخطوط": هذه أكبر وجهة يسافر إليها 2 مليون راكب سنويًّا.. تعرف عليها

وأضاف طاش، خلال حواره التليفزيوني لإحدى القنوات: أن أول رحلة انطلقت للقاهرة كانت من مطار جدة للقاهرة، والآن وبعد مرور هذه العقود أصبح عدد الرحلات سنويًّا يزيد على 4 آلاف رحلة إلى مصر بأكثر من 2 مليون مسافر سنويًّا.