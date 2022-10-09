"الخطوط": هذه أكبر وجهة يسافر إليها 2 مليون راكب سنويًّا.. تعرف عليها

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن اختيار منطقة أهرامات الجيزة في مصر لتدشين الاحتفال بمرور 75 عامًا على تسيير أول رحلة طيران للخطوط إلى القاهرة.
وأكد مدير التسويق في الخطوط الجوية السعودية خالد طاش، أن اختيار سفح الهرم لإقامة الاحتفال جاء لأنه الأفضل لليوبيل الماسي.
وأضاف طاش، خلال حواره التليفزيوني لإحدى القنوات: أن أول رحلة انطلقت للقاهرة كانت من مطار جدة للقاهرة، والآن وبعد مرور هذه العقود أصبح عدد الرحلات سنويًّا يزيد على 4 آلاف رحلة إلى مصر بأكثر من 2 مليون مسافر سنويًّا.
وذكر مدير التسويق في الخطوط الجوية السعودية أن مصر تحتلّ المرتبة الأولى في التعاون كوجهة مع الخطوط السعودية، مشيرًا إلى أن الخطوط الجوية السعودية نمت وكبرت مع مصر، وكان أول مكتب للخطوط الجوية السعودية في مصر.
وأشار إلى أنه في إطار "رؤية 2030" تعتزم السعودية زيادة عدد السياح إلى 100 مليون سائح، لافتًا إلى أن الإنجاز الأخير لشركة الطيران للخطوط السعودية أنها أسرع علامة تجارية نامية في منطقة الشرق الأوسط؛ بسبب طفرة أداء العلامة التجارية السعودية.