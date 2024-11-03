الثلاثاء.. "الخطيب" يفتتح الجناح السعودي الكبير في الدورة 44 لسوق السفر العالمي بلندن

ينطلق سوق السفر العالمي 2024 في مركز إكسل لندن من 5 إلى 7 نوفمبر الجاري.
ويُعَد هذا الحدث من أبرز الفعاليات في صناعة السفر؛ حيث يجمع آلاف المختصين في مجال السياحة من أكثر من 180 دولة.
وتشهد دورة هذا العام -وهي الرابعة والأربعون- توسعًا كبيرًا مع حضور العديد من الوجهات الجديدة والشركات من قطاعات متنوعة مثل الفنادق والتكنولوجيا والضيافة، بالإضافة إلى منطقة مخصصة لعرض التجارب السياحية الجديدة.
ويُعَد "معرض لندن" أحد أهم الأحداث العالمية في مجال السفر والسياحة، ومن المقرر أن يفتتح أحمد الخطيب وزير السياحة الجناح السعودي الضخم وهو يمثل السياحة السعودية والشريك الاستراتيجي للمعرض.
وتمثل المملكة عشرات الوكالات وشركات السفر والفنادق والمشروعات الكبرى والخطوط العربية السعودية وطيران ناس وغيرها من الهيئات السياحية.
وتهدف السياحة السعودية من خلال مشاركتها في المعرض إلى استعراض رؤيتها نحو السياحة المستدامة، واستعراض التجارب التي تلبي توقعات المسافرين، إلى جانب إبراز الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع السياحي، والتواصل مع كبار الفاعلين في صناعة السياحة العالمية وإقامة شراكات استراتيجية جديدة.
يُذكر أن معرض سوق السفر العالمي بلندن هو حدث سنوي، ويُعَد منصة رئيسية تجمع كبار صناع السياحة من مختلف أنحاء العالم؛ حيث يشارك فيه أكثر من 4000 عارض من مؤسسات وشركات وجهات حكومية ممثلة، وسط توقعات بأن يزور المعرض 43 ألف زائر.
ومن المتوقع أن يسهل الحدث الصفقاتِ التجارية بقيمة تزيد على 2.2 مليار جنيه إسترليني.
وتكشف بيانات سياحة لندن عن أن المشاركين في المعارض التجارية الدولية في المملكة المتحدة ينفقون في المتوسط 352 جنيهًا إسترلينيًّا يوميًّا؛ وهو ما يعني إنفاقًا يُقَدر بنحو 71.2 مليون جنيه إسترليني لهذا المعرض.
وفي حين يخطط 40% من هؤلاء الزوار للإقامة لمدة ثلاثة أيام، فإن حوالى 33% منهم سيقضون أسبوعًا على الأقل في المدينة، مع قيام 9% منهم بتمديد زيارتهم إلى تسعة أيام أو أكثر؛ مما يعزز تأثيرهم الاقتصادي على لندن.