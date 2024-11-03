الثلاثاء.. "الخطيب" يفتتح الجناح السعودي الكبير في الدورة 44 لسوق السفر العالمي بلندن

وتكشف بيانات سياحة لندن عن أن المشاركين في المعارض التجارية الدولية في المملكة المتحدة ينفقون في المتوسط 352 جنيهًا إسترلينيًّا يوميًّا؛ وهو ما يعني إنفاقًا يُقَدر بنحو 71.2 مليون جنيه إسترليني لهذا المعرض.