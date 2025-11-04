64 ألف سائح سعودي إلى تركيا خلال سبتمبر.. وإسطنبول وطرابزون في الصدارة

سجّل السعوديون حضورًا لافتًا في المقاصد السياحية التركية خلال شهر سبتمبر الماضي، إذ أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية أن عدد السياح السعوديين بلغ 64,114 زائرًا، ليحتلوا المرتبة الثانية عربيًا بعد العراق، في مؤشر يعكس تنامي الإقبال على الوجهات التركية من السياح القادمين من المملكة.
وأوضحت الوزارة في إحصائية حديثة نشرتها اليوم (الثلاثاء)، أن العراق تصدّر قائمة الزوار العرب بنحو 120 ألف سائح، تلتها الجزائر بـ34,548، ثم الأردن بـ32,953، ولبنان رابعًا بـ29,486، فيما جاءت مصر سادسًا بـ25 ألف سائح.
وحلت المغرب في المركز السابع بـ22 ألف زائر، ثم ليبيا ثامنًا بـ21 ألفًا، والكويت تاسعًا بـ15 ألف سائح، بحسب البيانات الرسمية.
ويُظهر تصدّر السعوديين والعراقيين للمشهد السياحي العربي في تركيا استمرار الطلب المرتفع، خاصة على مدن مثل إسطنبول، طرابزون، بورصة، وأنطاليا، بفضل اعتدال المناخ وتنوع الأنشطة والخيارات الفندقية المناسبة للعائلات.
وبحسب مراقبين في القطاع، بات السوق السعودي من بين أهم خمسة أسواق آسيوية وعربية بالنسبة لتركيا، مدعومًا بزيادة الرحلات المباشرة بين البلدين وارتفاع معدلات الإنفاق السياحي للعائلات السعودية.
وأشار خبراء إلى أن تحسّن العلاقات الثنائية وتسهيل إجراءات السفر خلال العامين الماضيين، أسهما في تعزيز الحركة السياحية، إلى جانب الحملات الترويجية التركية لاستقطاب السياح الخليجيين، لا سيما خلال المواسم الصيفية والخريفية.
وتسعى تركيا إلى تجاوز حاجز 60 مليون سائح دولي بنهاية عام 2025، وسط نمو مطرد في الأسواق الخليجية والعربية، فيما يواصل السعوديون تصدّر قوائم الزوار من حيث الإنفاق والطلب على الفعاليات الثقافية والعائلية والطبيعية.
وتؤكد المؤشرات أن شهر سبتمبر كان من أنشط أشهر الموسم السياحي، مع توافد ملايين الزوار من مختلف دول العالم، وحضور عربي وخليجي بارز، يتقدّمه السعوديون.