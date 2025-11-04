64 ألف سائح سعودي إلى تركيا خلال سبتمبر.. وإسطنبول وطرابزون في الصدارة

سجّل السعوديون حضورًا لافتًا في المقاصد السياحية التركية خلال شهر سبتمبر الماضي، إذ أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية أن عدد السياح السعوديين بلغ 64,114 زائرًا، ليحتلوا المرتبة الثانية عربيًا بعد العراق، في مؤشر يعكس تنامي الإقبال على الوجهات التركية من السياح القادمين من المملكة.