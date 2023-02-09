ارتدادات الزلزال التركي يهدد قدوم السياح … فهل الوجهات السياحية آمنة؟!

وتبعد غازي عنتاب مسافة كبيرة نسبيًا عن بعض المراكز السياحية الرئيسة في البلاد مثل أنطاليا، التي تبعد نحو 594 كيلومترًا (369 ميلاً) جوًا، و850 كيلومترًا (528 ميلاً) عن إسطنبول تقريبًا. لذا، فالمتجهون إلى هذه الوجهات لن يتأثروا بشدة على الأرجح حسب السي إن إن.