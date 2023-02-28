وزير السياحة المصري: اعلم "انتظار العالم" لافتتاح المتحف الكبير وسيتم في نهاية 2023

وقال عيسى: "أعتقد أن مصر تستحق ومن المنتظر أن تتمكن من تنمية قطاعها السياحي بنحو 25 إلى 30 بالمئة سنويًا باستمرار على مدى العقد المقبل. ومن شأن هذا أن يصل بنا إلى نحو 30 مليون (سائح) بحلول عام 2028" وفقًا لرويترز.