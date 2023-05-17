استطلاع "إياتا": 42‎%‎ نسبة ارتفاع في أعداد المسافرين في صيف 2023

وتشير حركة السفر خلال هذه الفترة إلى ارتفاعٍ في نسبة الطلب بلغت 35% مقارنة بمستويات عام 2022، وأظهر الاستطلاع الذي شمل 4700 مسافر في 11 دولة، أن 79% من المسافرين الذين شملهم الاستطلاع كانوا يخطّطون لرحلة في الفترة من يونيو إلى أغسطس 2023. وأشار 85% منهم إلى أن اضطرابات ذروة السفر يجب ألا تكون مفاجئة، فيما قال 80% منهم: إنهم يتوقّعون سفرًا سلسًا بعد انتهاء فترة ما بعد الجائحة.