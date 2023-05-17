استطلاع "إياتا": 42‎%‎ نسبة ارتفاع في أعداد المسافرين في صيف 2023

كشف الاتحادُ الدولي للنقل الجوي "إياتا"، عن ازدياد ثقة المسافرين حيال وصول حركة السفر إلى ذروتها في موسم السفر الصيفي لهذا العام، وصولًا إلى الحجوزات للفترة ما بين شهري مايو وسبتمبر.
وتشير حركة السفر خلال هذه الفترة إلى ارتفاعٍ في نسبة الطلب بلغت 35% مقارنة بمستويات عام 2022، وأظهر الاستطلاع الذي شمل 4700 مسافر في 11 دولة، أن 79% من المسافرين الذين شملهم الاستطلاع كانوا يخطّطون لرحلة في الفترة من يونيو إلى أغسطس 2023. وأشار 85% منهم إلى أن اضطرابات ذروة السفر يجب ألا تكون مفاجئة، فيما قال 80% منهم: إنهم يتوقّعون سفرًا سلسًا بعد انتهاء فترة ما بعد الجائحة.
يأتي هذا فيما تشير بيانات الحجوزات الآجلة إلى توقُّع نمو أكبر في منطقة آسيا والمحيط الهادي 134.7%، والمملكة ودول الشرق الأوسط 42.9%، وأوروبا 39.9%، وأفريقيا 36.4%، وأمريكا اللاتينية 21.4%، وأمريكا الشمالية 14.1%
وقال نائب الرئيس الأول للعمليات والسلامة والأمن في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، نيك كرين: إن هناك توقعات مرتفعة حيال وصول حركة السفر إلى ذروتها في موسم السفر الصيفي في نصف الكرة الشمالي هذا العام؛ حيث من المتوقع أن تكون هذه أول تجربة سفر للكثيرين في فترة ما بعد الجائحة.