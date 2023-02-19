احتفالًا بيوم التأسيس.. الرحالة السعوديون يكشفون خريطة "معالم وحضارات" أمام العالم في جدة

وأشار "الحربي" إلى أن هناك احتفالية بيوم التأسيس تقام في مكة المكرمة، ويُعرض فيها كتيبات خاصة عن دليل أزياء منذ بداية التأسيس، وحتى اليوم، بالإضافة إلى كتيب آخر عن مجتمع بدايات التأسيس والثقافة السعودية التي أثرت قرار التأسيس، ويشمل أيضًا شرحًا مفصلًا لكل ما يخص يوم التأسيس من شعار وجذور، والمجتمع الذي شهد أعلام التأسيس.