احتفالًا بيوم التأسيس.. الرحالة السعوديون يكشفون خريطة "معالم وحضارات" أمام العالم في جدة

تشارك جمعية الرحالة السعوديين لأول مرة في معرض جدة للسياحة والسفر الذي يقام في قبة سوبر دوم -أكبر خيمة فعاليات في المملكة- خلال الفترة من 19 حتى 21 فبراير الحالي، بمشاركة أكثر من 200 جهة محلية ودولية من هيئات سياحية وشركات من القطاع الخاص وشركات الطيران والفنادق والمنتجعات، وعدد من الشركات المتخصصة في قطاع السياحة.
وكشفت الجمعية عن خريطة "معالم وحضارات" التي تضع أبرز المعالم التراثية والحضارية في السعودية، وتعرض بشكل جديد يعرض لأول مرة أمام العالم وممثلي 200 هيئة دولية.
وذكر رئيس مجلس إدارة جمعية الرحالة إبراهيم المطيري أن مشاركة الجمعية تأتي ضمن برنامج الجمعية المتواصل للاحتفال بيوم التأسيس السعودي، وإبراز ثقافة الرحالة والمغامرات والاكتشافات في تطوير وتنمية المفاهيم المحلية في المناطق والمحافظات السعودية.
وأوضح "المطيري" أن الجمعية أطلقت مبادرة "تراثنا فخرنا"، وتهدف لصناعة صورة ذهنية للشباب تتسم بالوعي الأثري، ويفخر بتاريخ وطنه وميراثه الحضاري، وتعد الأولى من نوعها في المملكة، وتقام على إثرها العديد من الأنشطة والفعاليات واللقاءات التي تحقق الهدف من المبادرة.
وأضاف المدير التنفيذي للجمعية طلال الحربي أن مبادرة "تراثنا فخرنا" وخريطة "معالم وحضارات"، أوضحت للمشاركين الدوليين والمحليين في معرض جدة للسياحة الطموحات السعودية في التراث والإرث الحضاري، واستشراف مستقبل محفز أمام الرحالة السعوديين، مبينًا أن المملكة تحوي وتضم حضارات عدة شهدت مراحل رخاء وبناء على مرّ فترات التاريخ وجذورها إلى ما قبل الإسلام وحتى الآن.
وأشار "الحربي" إلى أن هناك احتفالية بيوم التأسيس تقام في مكة المكرمة، ويُعرض فيها كتيبات خاصة عن دليل أزياء منذ بداية التأسيس، وحتى اليوم، بالإضافة إلى كتيب آخر عن مجتمع بدايات التأسيس والثقافة السعودية التي أثرت قرار التأسيس، ويشمل أيضًا شرحًا مفصلًا لكل ما يخص يوم التأسيس من شعار وجذور، والمجتمع الذي شهد أعلام التأسيس.
يُذكر أن معرض جدة الدولي للسياحة والسفر، يعد أحد أكبر المعارض الرائدة في المجال السياحي محلياً ودولياً، ويستقبل السياح والمهتمين والمتخصصين بقطاع السياحة ومحبي السفر.