بأجنحة خارقة للصوت.. هذه طائرات "بوينغ" بعد 10 سنوات.. مقاومة أقل وسرعة أكبر

ويساعد المشروع في "التوصل إلى طائرات تجارية مستقبلية أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، وتتمتع بفوائد بيئية وتأثيرات إيجابية على صناعة الطيران التجاري والمدني في جميع أنحاء العالم، وإذا نجحنا فقد نرى هذه التقنيات على متن الطائرات التي سيحلّق الجمهور بها إلى السماء في ثلاثينيات القرن الحالي، ومن المقرر إجراء أول رحلة اختبارية لهذه الطائرة التجريبية في عام 2028.