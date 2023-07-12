بسبب وجبة مسافر.. طائرة أمريكية تُغيِّر مسارها وتهبط اضطراريًّا.. وهنا التفاصيل

ونشرت شركة "إكس جون" المطلعة في مجال الطيران تغريدة، قالت فيها: "إن طاقم الطائرة أبلغ عن وجود مسافر، يُشكل تهديدًا من المستوى الأول، الذي يعد أدنى مستوى من التهديدات؛ وذلك لغضبه من عدم حصوله على الوجبة التي أرادها".