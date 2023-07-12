بسبب وجبة مسافر.. طائرة أمريكية تُغيِّر مسارها وتهبط اضطراريًّا.. وهنا التفاصيل

تسبَّب مسافر على درجة الأعمال في إجبار طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية على تغيير مسار رحلتها، وهبوطها اضطراريًّا؛ وذلك بعد أن رفض بشدة وجبة الطعام المقدَّمة له على متنها.
وكانت الطائرة متوجهة من مطار هيوستن بولاية تكساس الأمريكية إلى العاصمة الهولندية أمستردام عندما أبدى مسافر على درجة الأعمال غضبه من عدم توافُر وجبة الطعام التي طلبها، وتغييرها بأخرى.
ووقعت الحادثة بعد ساعتين من إقلاع الطائرة، عند الساعة (الـ4:20 مساء) بالتوقيت المحلي في هيوستن؛ إذ كانت موجودة في المجال الجوي لمدينة شيكاغو بولاية إلينوي، وفقًا لقناة الحرة الأمريكية.
ونشرت شركة "إكس جون" المطلعة في مجال الطيران تغريدة، قالت فيها: "إن طاقم الطائرة أبلغ عن وجود مسافر، يُشكل تهديدًا من المستوى الأول، الذي يعد أدنى مستوى من التهديدات؛ وذلك لغضبه من عدم حصوله على الوجبة التي أرادها".
بدورها، أوضحت شركة الطيران الأمريكية أن "رحلة يونايتد رقم 20 من مطار جورج بوش الدولي إلى أمستردام حوَّلت مسارها إلى مطار أوهير الدولي بشيكاغو، وهبطت بسلام بعد إزعاج الركاب".