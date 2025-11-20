قفزة في تشغيل المطارات السعودية.. 128 مليون مسافر و370 مليار ريال للتطوير

وخلال عام 2024، حققت المطارات السعودية رقمًا قياسيًا تاريخيًا باستقبال 128 مليون مسافر، وهو أعلى معدل في تاريخ القطاع، وبنسبة نمو سنوي بلغت 15% مقارنة بالعام السابق. ويعكس هذا الارتفاع المتواصل الإقبال المتزايد على المملكة كوجهة سفر رئيسية، سواء لأغراض الأعمال أو السياحة، إضافة إلى الزيادة المستمرة في حركة السفر الداخلي بين المدن السعودية. كما شهدت حركة الرحلات الجوية ارتفاعًا بنسبة 10%، مما يعزز القدرة التشغيلية لشركات الطيران الوطنية والدولية العاملة في السوق.