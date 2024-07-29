رقم قياسي غير مسبوق.. 135 مليار ريال إنفاق زوار الخارج في المملكة عام 2023

ويأتي الارتفاع التاريخي في إنفاق الزوار القادمين إلى السعودية من الخارج ضمن سلسلة النجاحات المتواصلة التي يحققها القطاع السياحي في السعودية؛ إذ تصدرت السعودية قائمة الأمم المتحدة للسياحة في نسبة نمو عدد السياح الدوليين في عام 2023م مقارنة بعام 2019م للدول الكبرى سياحيًّا محققةً ارتفاعًا بنسبة 56% في عدد السياح الوافدين في عام 2023م مقارنة بعام 2019م، وذلك وفقًا لتقرير الباروميتر الصادر عن الأمم المتحدة للسياحة في شهر يناير 2024م، وحققت تعافيًا بنسبة 156% في أعداد السياح الوافدين خلال عام 2023م مقارنة بعام 2019م.