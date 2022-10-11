بالصور.. رابع أكبر محمية في العالم تطلق "المراقبة السياحية" للنجوم والمجرات

أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية عن إقامة فعالية السياحة الفلكية في "الطبيق" لأول مرة لمشاهدة الحدث الفلكي "التقارب بين القمر والمشتري"، وذلك بالشراكة مع جامعة تبوك.
وقالت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية في منصتها على تويتر إنها تستهدف استحداث وجهات سياحية جديدة ومميزة ترفيهية وتعليمية، لجذب المهتمين في ظل ما تمتلكه المحمية من مواقع مميزة، وذلك لإقامة العديد من الفعاليات الفلكية، ولرصد الأحداث الفلكية والاستمتاع بمراقبة النجوم والمجرات في جو صافٍ بديع ضمن سياحة فلكية تلامس الروح تحت سماء المحمية.
يذكر أن محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، تعرف بأنها محمية طبيعية تقع في شمال المملكة العربية السعودية، وهي المحمية الأكبر في الشرق الأوسط من المحميات الملكية الست من حيث المساحة، إذ تبلغ مساحتها (130,700) كم، وهي رابع أكبر محمية برية في العالم، ويقع ضمن حدودها ثلاث مناطق طبيعية، وهي الخنفة والطبيق وحرة الحرة.