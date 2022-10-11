بالصور.. رابع أكبر محمية في العالم تطلق "المراقبة السياحية" للنجوم والمجرات

يذكر أن محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، تعرف بأنها محمية طبيعية تقع في شمال المملكة العربية السعودية، وهي المحمية الأكبر في الشرق الأوسط من المحميات الملكية الست من حيث المساحة، إذ تبلغ مساحتها (130,700) كم، وهي رابع أكبر محمية برية في العالم، ويقع ضمن حدودها ثلاث مناطق طبيعية، وهي الخنفة والطبيق وحرة الحرة.