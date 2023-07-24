"الخطيب" عن "بحيرة سد وادي ترج": لها مستقبل واعد.. وتستحق التطوير

نشر وزير السياحة أحمد الخطيب تغريدةً في حسابه وهو يقود قارب تجديف في بحيرة سد وادي ترج بتنومة عسير، برفقة الأميرة هيفاء بنت محمد، وسط مناظر الطبيعة الخلابة بعسير.
وقال "الخطيب": "خلال زيارتي لعسير زرت تنومة لاستكشاف تجربة قوارب التجديف في بحيرة سد وادي ترج. تجربة جديدة في بحيرة عندها مستقبل واعد.. تستحق التطوير".
يُذكر أن أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، الأمير تركي بن طلال، دشَّن فعاليات "موسم صيف عسير 2023" تحت شعار "بارد ممطر صيفًا"، الذي يُعدُّ أكبر موسم سياحي وترفيهي، وستستمر فعالياته حتى 1 سبتمبر المقبل.