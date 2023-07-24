"الخطيب" عن "بحيرة سد وادي ترج": لها مستقبل واعد.. وتستحق التطوير

يُذكر أن أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، الأمير تركي بن طلال، دشَّن فعاليات "موسم صيف عسير 2023" تحت شعار "بارد ممطر صيفًا"، الذي يُعدُّ أكبر موسم سياحي وترفيهي، وستستمر فعالياته حتى 1 سبتمبر المقبل.