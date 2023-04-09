شاهد.. الانهيارات الثلجية تحاصر السياح في جبال الألب السويسرية

أكدت الشرطة السويسرية نجاة تسعة من هواة التزلج من السياح الزائرين بعد أن حاصرهم انهيار ثلجي في جبال الألب السويسرية فيما لم يتعرضوا إلا لإصابات طفيفة أو متوسطة.
وحدث الانهيار الثلجي بالقرب من قمة ألفوبيل ارتفاعها 4206 أمتار في الجنوب الغربي من كانتون فاليه بالقرب من الحدود الإيطالية، وعلى مسافة غير بعيدة من جبل ماترهورن الشهير ومنتجع التزلج في زيرمات.
وكان 16 شخصًا يقومون بجولات تزلج في منطقة الانهيار الثلجي أو بالقرب منها، وتم إجلاؤهم جميعًا، ونقل تسعة منهم جوًا للمستشفيات في بلدتي فياج وسيون المجاورتين، وغادر ثلاثة منهم بعد تلقي العلاج اللازم، فيما بقي الآخرون تحت المراقبة، بينما لم يتعرض الأشخاص السبعة الآخرون لأي أذى.
ولقي خمسة عشر شخصًا حتفهم في انهيارات ثلجية في سويسرا خلال الأشهر الستة الماضية، فيما لا يزال شخص آخر في عداد المفقودين، بحسب معهد أبحاث الثلوج والانهيارات الثلجية.