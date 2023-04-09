شاهد.. الانهيارات الثلجية تحاصر السياح في جبال الألب السويسرية

وكان 16 شخصًا يقومون بجولات تزلج في منطقة الانهيار الثلجي أو بالقرب منها، وتم إجلاؤهم جميعًا، ونقل تسعة منهم جوًا للمستشفيات في بلدتي فياج وسيون المجاورتين، وغادر ثلاثة منهم بعد تلقي العلاج اللازم، فيما بقي الآخرون تحت المراقبة، بينما لم يتعرض الأشخاص السبعة الآخرون لأي أذى.