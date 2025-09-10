10 صور مذهلة تكشف سحر "ميونخ" عاصمة بافاريا الألمانية بين الطبيعة الخلابة والموضة والطب العالمي

وتُعد الحدائق العامة من أبرز معالمها الطبيعية، مثل الحديقة الإنجليزية (English Garden)، وهي واحدة من أكبر الحدائق الحضرية في العالم، حيث تمتد على مساحة شاسعة وتتيح للزوار الاستمتاع بالمشي وركوب الدراجات، إضافة إلى مشهد نهر إيسار الذي يضفي لمسة ساحرة على المكان. كما يشكل قصر نويشفانشتاين، الواقع على أطراف بافاريا، أيقونة معمارية عالمية، حيث يستقطب ملايين السياح سنويًا لروعة تصميمه الذي استوحى منه والت ديزني قصره الشهير في أفلام الرسوم المتحركة.