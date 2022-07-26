بالصور.. تعرّف على عروس الجبال الأوروبية التي جذبت آلاف السعوديين في صيف 2022

يذكر أن سويسرا أعادت فتح الحدود للسعوديين والخليجيين في 28 يونيو 2021 ممن تم تطعيمهم، وقد شهدت إقبالًا كبيرًا من دول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة الصيف من شهر يوليو إلى سبتمبر عام 2021، حيث بلغ عدد ليالي الإقامة الفندقية للزوار من دول مجلس التعاون الخليجي 272139 ليلة فندقية، ووصلوا تقريبًا إلى أرقام ما قبل الجائحة.