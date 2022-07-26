بالصور.. تعرّف على عروس الجبال الأوروبية التي جذبت آلاف السعوديين في صيف 2022

تعتبر إنترلاكن سويسرا واحدة من الوجهات السياحة في سويسرا الأكثر شعبية، حيث توصف بأنها عروس الجبال الأوروبية التي يفضلها السعوديون صيفًا وشتاءً تتجمل بسحر الطبيعة في البحيرات والجبال والغابات.
وتضم إنترلاكن العديد من مناطق الجذب السياحي التي تشتمل على الأماكن الطبيعية من بحيرات وأنهار، إلى جانب المنتزهات والأسواق والمعالم التاريخية، إضافة إلى المطاعم والمقاهي، واستطاعت أن تجذب آلاف السياح من السعودية والخليج خلال هذا الصيف.
وتملك إنترلاكن أنشطة سياحية متعددة من المغامرات والرحلات الاستكشافية، مثل المناظر الطبيعية الرائعة لجبال الألب حول بحيرة تون وبحيرة برينز وحديقة المغامرات والغابات.
وتطل من إنترلاكن ثلاثة جبال مهيبة - إيغر ومونش ويونغفر، بالإضافة إلى القرى الساحرة ومع القطار الجبلي المائل من مورين إلى أولميندهوبل وسط جبال الألب العملاقة والأعشاب، وتدخل جبال إيغر ومونش ويونغفر ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو وأكثر من 200 قمة جبلية أخرى في أول مطعم جبلي دوار في العالم بيز جلوريا التي يمكن أن ترى منه جبل مون بلان في فرنسا والغابة السوداء في ألمانيا.
يذكر أن سويسرا أعادت فتح الحدود للسعوديين والخليجيين في 28 يونيو 2021 ممن تم تطعيمهم، وقد شهدت إقبالًا كبيرًا من دول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة الصيف من شهر يوليو إلى سبتمبر عام 2021، حيث بلغ عدد ليالي الإقامة الفندقية للزوار من دول مجلس التعاون الخليجي 272139 ليلة فندقية، ووصلوا تقريبًا إلى أرقام ما قبل الجائحة.
وفي تصريحات سابقة يقول مدير هيئة السياحة السويسرية في دول مجلس التعاون الخليجي ماتياس ألبريخت إننا سعداء جدًا ونشعر بالافتخار لأننا تمكنا من العودة إلى ما نقوم به على أفضل وجه لاستضافة الضيوف في ربوع بلدنا الرائع، فنحن نؤمن بطبيعتنا الجميلة والمدن السويسرية الهادئة غير المزدحمة، بالإضافة إلى المناظر الطبيعية المفتوحة على مصراعيها فإن سويسرا هي الخيار الطبيعي لقضاء عطلة ما بعد كوفيد وأن المملكة العربية السعودية تشكل سوقاً بالغة الأهمية بالنسبة لنا.