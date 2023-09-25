6 استراتيجيات مبتكرة للحد من تأثير درجات الحرارة على المواسم السياحية بالشرق الأوسط

وأصدرت "كوليرز" المتخصصة في الدراسات والأبحاث تقريرًا بهذا الشأن "تقليص الطابع الموسمي للسياحة: أسباب ومبادرات وأساليب تقليص الطابع الموسمي للسياحة في منطقة الشرق الأوسط"، ويقدم تحليلًا مفصلًا لأبرز الاتجاهات الموسمية التي تمت ملاحظتها في منطقة الشرق الأوسط، كما يقترح أساليب مبتكرة لمعالجة التقلبات السياحية الناتجة عنها، ويسلط التقرير الضوء على جوانب المناخ، ولا سيما درجة الحرارة وغيرها من العوامل الطبيعية التي تتحكم بهذه التقلبات الموسمية؛ انطلاقًا من التأثير الكبير لدرجات الحرارة المرتفعة على السياحة في وجهات الشرق الأوسط.