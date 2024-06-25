لزيادة التبادل السياحي.. 18 رحلة طيران بين السعودية وفرنسا بدءًا من هذا التاريخ

وأوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان أن المسارات الجديدة تعزز من السياحة الوافدة من كل من باريس-أورلي وليون إلى المملكة العربية السعودية، وهي جزء من رؤية السعودية 2030، متطلعًا إلى تطوير شراكة طويلة الأمد مع "ترانسافيا".