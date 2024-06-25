لزيادة التبادل السياحي.. 18 رحلة طيران بين السعودية وفرنسا بدءًا من هذا التاريخ

أعلن برنامج الربط الجوي في السعودية دخول خطوط "ترانسافيا فرنسا" برحلات مباشرة بين كل من باريس - أورلي وليون إلى مدينة جدة. ومن المقرر إطلاق الرحلات ابتداء من ديسمبر القادم، بواقع رحلتين أسبوعيًّا لكل مسار، وذلك بواسطة أسطول من طائرات بوينج 737.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان أن المسارات الجديدة تعزز من السياحة الوافدة من كل من باريس-أورلي وليون إلى المملكة العربية السعودية، وهي جزء من رؤية السعودية 2030، متطلعًا إلى تطوير شراكة طويلة الأمد مع "ترانسافيا".
وأفاد نيكولا هينين، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق في ترانسافيا فرنسا، بأن تشغيل رحلات مباشرة إلى المملكة العربية السعودية لأول مرة من باريس وأورلي وليون إلى جدة يبرهن على الالتزام بالاستجابة للطلب المتزايد مع الاستفادة من جودة الخدمة.
يُذكر أن برنامج الربط الجوي يستهدف زيادة النمو السياحي في السعودية، من خلال تعزيز الربط الجوي بين السعودية ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة، وربط السعودية بوجهات جديدة عالمية.
ويعمل برنامج الربط الجوي بصفته المُمكِّن التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للسياحة، والاستراتيجية الوطنية للطيران، لتعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص في منظومتَيْ السياحة والطيران؛ لتعزيز مكانة السعودية بصفتها وجهة سياحية رائدة عالميًّا في مجال الربط الجوي السياحي.