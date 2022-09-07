بتكلفة تصل لـ800 ألف ريال.. أغرب حفل زفاف في درجة حرارة 20 تحت الصفر

كشفت شركة "رد سفانا" المتخصصة في الرحلات السياحية الغريبة عن تنظيم حفلات زفاف "أبيض" بالقطب الجنوبي، خاصةً في فصل الربيع الحالي، في القارة القطبية للمرة الأولى على مستوى العالم.
ووفق مجلة "تايم أوت" المختصة بأخبار السياحة والسفر، أعلنت شركة الرحلات والسياحة عن حزمة حفلات الزفاف التي تقدمها ضمن خدماتها تحت عنوان تسويقي هو بمعنى "الاحتفال بزفاف أبيض داخل الصحراء البيضاء".
وتشمل مجموعة الخدمات عددًا من النشاطات التي تقدمها شركة الرحلات المبتكرة لهذه الفكرة، فبعد القيام بالرحلة الجوية من مطار كيب تاون إلى المنطقة القطبية ستتاح ضمن الأنشطة استخدام المنطاد، واستكشاف الكهوف المجمدة، والانخراط مع طائر البطريق، بالإضافة إلى التعمق في زيارة منطقة القطب الجنوبي.
وتبلغ تكلفة الزفاف الثلجي 800 ألف ريال سعودي أو ما يقارب 250 ألف دولار، والتي تغطي نفقات حفل زفاف لـ12 فردًا فقط.