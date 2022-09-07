بتكلفة تصل لـ800 ألف ريال.. أغرب حفل زفاف في درجة حرارة 20 تحت الصفر

وتشمل مجموعة الخدمات عددًا من النشاطات التي تقدمها شركة الرحلات المبتكرة لهذه الفكرة، فبعد القيام بالرحلة الجوية من مطار كيب تاون إلى المنطقة القطبية ستتاح ضمن الأنشطة استخدام المنطاد، واستكشاف الكهوف المجمدة، والانخراط مع طائر البطريق، بالإضافة إلى التعمق في زيارة منطقة القطب الجنوبي.