مزايا حصرية للمسافرين.. "طيران الرياض" يبرم اتفاقية تعاون استراتيجي مع "مصر للطيران"

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض: "فخورون بتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة مصر للطيران؛ حيث نعتبرها منعطفًا هامًّا في رحلتنا نحو إطلاق أولى رحلاتنا التجارية منتصف العام 2025؛ بسبب أنها ستتيح لمسافرينا مجموعة متنوعة من المزايا، وبحكم قربها الجغرافي من المملكة؛ فإننا نرى آفاقًا مستقبلية واعدة فيما يتعلق بالحركة الجوية بين كل من الرياض والقاهرة؛ الأمر الذي يستوجب علينا العمل جنبًا إلى جنب لتلبية الطلب الكبير المتوقع في الرحلات بين الوجهتين".