سوق السفر يؤكد: بدءًا من 2025 سيُطلب من شركات الطيران استخدام الوقود المستدام

من جانبها، تركّز شركة بوينغ للطيران لتحقيق التوازن بين القدرات القصيرة والطويلة الأجل، على تطوير الطائرات الموفرة للوقود اليوم مع الاستثمار في التقنيات التي ستسمح لصناعة الطيران بالتخطيط في المستقبل والحد من المخاطر، حيث أعلنت شركة بوينغ في العام الماضي عن إطلاق Cascade، وهي أداة لنمذجة البيانات تمكّن شركات الطيران من تحديد المسارات المثلى لتحقيق صافي الصفر، كما تعاونت الشركة مع وكالة ناسا الفضائية لبناء واختبار وطيران طائرة تجريبية واسعة النطاق والتحقق من صحة التقنيات التي تهدف إلى خفض الانبعاثات.