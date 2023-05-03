سوق السفر يؤكد: بدءًا من 2025 سيُطلب من شركات الطيران استخدام الوقود المستدام

أعلن سوق السفر العربي المقام بدبي عن تشكيل لجنة مشتركة تضمّ الرئيس لسياسة وشراكات الاستدامة العالمية لشركة بوينغ بريان موران نائب رئيس الشركة، ومسؤول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في شركة ويز إير إيفون موينيهان، والرئيس التنفيذي لشركة كاربون كليك وديف راوز، مع مشاركة كل منهما في استراتيجيات وتحديات الطيران المستدام.
وأكد موينيهان أنه ابتداءً من عام 2025 سيطلب من جميع شركات الطيران استخدام وقود الطيران المستدام، كما اتفق الخبراء أيضًا على أن تكلفة إنتاج وقود الطيران المستدامة في واحدة من العوائق الرئيسية على المدى القريب، وفي هذا الإطار علق راوز قائلًا: تعمل العديد من شركات الطيران على معالجة التكلفة الباهظة لوقود الطيران المستدام بما في ذلك شركة الاتحاد للطيران التي تدعم تكلفة أولئك المسافرين الذين يختارون تعويض رحلاتهم بوقود الطيران المستدام.
وأضاف بريان موران يقول: "هناك ما يقرب من 24.000 طائرة في الجو، وسيتضاعف هذا العدد في العشرين عامًا القادمة، حيث ستكون هذه الطائرات تقليدية، ويتعين على شركات الطيران استخدام وقود الطيران المستدام لإزالة الكربون، والعمل نحو تحقيق الوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050، لذا فإن أولويتنا هي التأكد من أن طائراتنا قادرة بنسبة 100٪ على استخدام وقود الطيران المستدام.
من جانبها، تركّز شركة بوينغ للطيران لتحقيق التوازن بين القدرات القصيرة والطويلة الأجل، على تطوير الطائرات الموفرة للوقود اليوم مع الاستثمار في التقنيات التي ستسمح لصناعة الطيران بالتخطيط في المستقبل والحد من المخاطر، حيث أعلنت شركة بوينغ في العام الماضي عن إطلاق Cascade، وهي أداة لنمذجة البيانات تمكّن شركات الطيران من تحديد المسارات المثلى لتحقيق صافي الصفر، كما تعاونت الشركة مع وكالة ناسا الفضائية لبناء واختبار وطيران طائرة تجريبية واسعة النطاق والتحقق من صحة التقنيات التي تهدف إلى خفض الانبعاثات.