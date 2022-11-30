في قفزة استثمارية هائلة.. "50" مليارًا لتطوير الوجهات السياحية والترفيهية في 14 مدينة سعودية

وأضاف الداود: "نؤمن بأن قطاع الترفيه في المملكة العربية السعودية زاخرٌ بالفرص، ويتنامى دوره في الاقتصاد المحلي، كما أنه يشكل أساسًا راسخًا لخلق الوظائف، حيث إنه يعد محركًا قويًا للعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، وسنعمل على تقديم العديد من الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتطوير الكفاءات السعودية، وتوطين الخبرات الفنية ونقل المعرفة عبر شراكاتنا العالمية وسنستمر بذلك في بناء وجهات ومناطق ترفيهية لا مثيل لها".