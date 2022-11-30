في قفزة استثمارية هائلة.. "50" مليارًا لتطوير الوجهات السياحية والترفيهية في 14 مدينة سعودية

كشف صندوق الاستثمارات عن التوجه لتعزيز الاستثمار في 14 مدينة سعودية عن طريق ضخ ما يقارب من 50 مليار ريال بهدف بناء وتشغيل 21 وجهة ترفيهية متكاملة الخدمات تضم أكثر من 150 منطقة ترفيهية فريدة لمشاريع الترفيه السعودية "سڤن".
يأتي ذلك، مع انعقاد قمة السفر العالمي التي ناقشت الاستثمار في المملكة وضخ 10 مليارات دولار على مدار السنوات القادمة بالتزامن مع النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الترفيه بالمملكة وجهود المملكة الساعية لترسيخ مكانة القطاع كركيزة أساسية لتنويع مصادر الدخل واستحداث الوظائف والمساهمة في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين إضافة إلى دعم تمكين المدن السعودية للحصول على مكانة أفضل ضمن المدن العالمية.
وأكد عبدالله الداود رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن"، أن المساهمة في بناء مستقبل قطاع الترفيه يأتي عبر تطوير وتشغيل أكثر من 21 وجهة ترفيهية في 14 مدينة حول المملكة، والتي ستعمل على تعزيز التجارب الفريدة لسكان المملكة، كما نعمل على التعاون مع أشهر الشركات على مستوى العالم في مجال الترفيه".
وأضاف الداود: "نؤمن بأن قطاع الترفيه في المملكة العربية السعودية زاخرٌ بالفرص، ويتنامى دوره في الاقتصاد المحلي، كما أنه يشكل أساسًا راسخًا لخلق الوظائف، حيث إنه يعد محركًا قويًا للعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، وسنعمل على تقديم العديد من الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتطوير الكفاءات السعودية، وتوطين الخبرات الفنية ونقل المعرفة عبر شراكاتنا العالمية وسنستمر بذلك في بناء وجهات ومناطق ترفيهية لا مثيل لها".